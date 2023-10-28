黃祥興堅決離開無綫真相：唔想3年又3年！

藝人黃祥興日前接受電台訪問，談及5年前曾因無綫經理人合約滿轉簽部頭約外闖，指當時外間有不少工作機會：「係有很多機會，例如電影，做下主持同唱下歌，有不同的發展。」完電影《葉問外傳：張天志》後，無綫游說他回巢，適逢爆發疫情才簽回經理人約：「係公司主動叫我返去，感覺被人睇重先叫我回來。但呢3年好平淡，冇咩特別嘢發生，加上我第3個仔又出世，個包袱愈重。」他想趁自己45歲仍有能力到外面世界尋求更多機會，所以完約前已去意已決，坦言無綫亦有挽留他：「完約前1個月，叫我同樣條件簽多3年，但聽到呢個條件，心諗唔係『3年又3年』？3年後我48歲，真係老啦！不如趁依家45歲出去搏！」

香港出世，5歲跟父母移民巴黎，於法國生活過18年的他，他指自己出身於基層潮州家庭，是個有着中國傳統潮州人思想的怕醜仔，成長期間，多是外國女生主動追求，指法國人浪漫早熟，他10多歲已有性經驗，回港認識太太前，有過近20段感情：「我細個已鍾意打扮，加上我讀嗰間中學少亞洲人，女同學會會透過朋友話鍾意我，問我可唔可以一齊放學，仲係多數女仔做主動。」

入行後只傳過跟一位圈中人交往，他也坦言：「我唔鍾意嘈同埋夜蒲嘅地方，都冇乜機會識女仔。」入行後，同屆港男高鈞賢介紹而認識圈外的Peggy，他終於明白何謂一見鍾情，並主動追求對方：「有一次收工，高鈞賢叫我去個朋友生日Party，點知去到原來係一間Club，我就唔鍾意跳舞就坐埋一邊，Peggy又係一個人坐埋一旁，我問佢點解唔跳舞，佢話唔鍾意跳舞，就對佢加分，我哋傾偈後，又發現佢喺加拿大回來又識講法文，感覺好啱傾。」他直言很喜歡Peggy的外形，可算是一見鍾情，亦是他第一次主動追求女仔：「吸引我，因為佢同樣愛靜，亦因為佢嘅外形，已經係一見鍾情，之後慢慢要求朋友做媒人，打聽佢嘅動向同約佢，平時女仔會對我有反應，但Peggy好難追，最初會拒絕，咁我惟有更主動！」拍拖2年後，兩人於法國註冊結婚，之後生3位小朋友：「潮州人鍾意熱鬧家庭，想家庭圓滿係計劃生2個，但細仔Damain係意外。」