33C余思霆爆乳谷《華姐》　聯同《亞洲超星團》撼ViuTV

無綫特備節目《TVB繼續創新節目巡禮2024》將於11月4日（周六）翡翠台播映播出，除有10齣王牌劇集外，綜藝節目方面更豐富，分別有《福祿壽訓練學院》、《2024 國際中華小姐競選》、《芷珊約您》、《金牌媒人 B.O.B.》、《亞洲超星團》、《紅白聲級戰》等。

其中闊別5年的《國際中華小姐競選》正式「回歸」，為隆重其事，早前華姐冠軍余思霆脫去泳衣，再換舞衣爆乳現身拍宣傳片，睇頭十足，相信到正式選美當日，美女雲集齊着三點式，場面更加震憾。

除有美女鬥靚外，《亞洲超星團》即將舉行明撼ViuTV台柱MIRROR的全新選秀節目。

《亞》分別由內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出65位超星男練習生進行蛻變及改造，除有韓國殿堂級偶像Rain擔任「超星總製作人」外，蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫兩位C 君及陸永擔任導師。

在宣傳片中，一眾練習生施展渾身解數爭取男團席位，Rain在評審期間亦真情流露，Rain遇到超強團隊時開心大叫：「我的心差一點被勾走」、「終於來了一個天才」，當遇到有人不認真時，他則一臉嚴肅謂：「這個舞台不是開玩笑的！」有份選秀的無綫小生丁子朗有特寫鏡頭，似乎在節目中有不俗表現。

還有至強主持訪談節目的黎芷珊，隨5大樂壇天王、天后巡唱，其中直擊張敬軒的紐約站、楊千嬅的上海站、王嘉爾的澳門站及溫拿的澳門及馬來西亞站等，直擊各個單位世界巡迴演唱會盛況，並寓工作於娛樂與各嘉賓暢談人生，偕軒仔驗「超級土豪」的加長禮車外，更獲與王嘉爾十指緊扣的自拍良機。