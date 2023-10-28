《中年好聲音2》30強明晚出爐　末踏台先爆內部矛盾

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》明晚播出一集是第三部曲《三十強團戰！力爭全員出線！》，30強將分成6組進行比賽，每隊隊長由首兩個回合合計獲得最多燈數的選手擔任，Eric Kwok則擔任星級導師。

6組中以《如果我是陳奕迅》隊實力最強，皆因所有選手均曾獲得5燈佳績，堪稱「5 燈戰隊」！全男班組成的《如果我是陳奕迅》隊十分團結，隊長之一的顏米羔笑言：「全男班，卜卜脆夠直接！」以潮爆軍裝風上陣的5位型男將挑戰機械舞，惟譚輝智唱得但唔多跳得，動作和表情都比較生硬，Eric Kwok笑言：「我叫佢條眉（表情）要狠啲，但個樣出嚟好似睇唔到嘢咁！」

至於全女班組成的《Memory》隊還未正式比賽已爆發矛盾，在首次團練時，Eric Kwok 便問大家服不服隊長安雅希，安雅希當時略顯不太自信說：「都OK嘅。」怎料話口未完，甚有主見的曾蜜詩即不時提出意見瘋狂挑戰安雅希，就連去到最後綵排時兩人仍然爭拗不休，氣氛緊張！EricKwok亦直指《Memory》隊勢危：「6隊之中最大危機係佢哋，曾蜜詩好有自己意見，想要乜就要乜，反而佢似隊長多啲。」曾蜜詩受訪時坦言：「隊長係有啲唔着急！我哋都有好多意見，咪一齊討論睇吓邊個意見最好。」至於安雅希則大嗌投降：「我覺得團戰其實唔可以有太多自己個性，坦白講我唔係好想做隊長，我想炒我自己！」

而《路黑山高錫人夜》隊同樣爆發矛盾，隊長陳燕娜和隊員麥素華出現意見分歧，燕娜坦言：「幾位阿姐都係好有主見嘅人，尤其係素華。」Eric Kwok亦直指該組感覺「唔係特別和諧。」