Gabby Epstein澳洲辣模　引人入「性」

家陣做性感網紅，真係唔止要樣靚身材正，同埋肯大方性感就得，仲要做個有故事嘅人，咁先至會好似澳洲索爆網紅兼模特兒Gabby Epstein咁吸睛又引人入「性」啦！

成為泳將

如果想知道乜嘢叫有故事嘅人，嚟自澳洲昆士蘭州黃金海岸嘅Gabby Epstein正係一個最佳嘅例子。憑住佢喺社交平台分享嘅性感寫真，所展現出嚟嘅迷人嘅樣貌，以及令男士流晒口水，女士為之羨慕不已嘅前凸後趷身材，令佢嘅人氣超高，單係IG已擁有超過3百萬粉絲，成為全球熱搜性感女網紅之一。

不過樣靚身材正，而且火辣魅力迷人嘅Gabby，其實亦係一位模特兒嚟，而講到佢嘅模特兒事業，更係要從佢10歲開始講起。當年因為樣貌可愛，而佢亦嚮往模特兒工作關係，早喺當時已經係一位兒童模特兒嚟，更係一做便做到15歲。點解做到15歲便結束呢？原來當時嘅佢愛上游水，為咗成為泳將，佢需要抽好多時間鍛煉，所以只好忍痛放棄模特兒工作。

燃起興趣

雖然Gabby放棄當時前景相當好嘅模特兒事業，令佢感到有啲可惜，但事實卻係佢確實具有游水嘅潛質。憑住佢不斷努力，先後參加過州際游泳賽，並參加過多個國際賽添！正當佢朝住游泳運動員方向發展時，卻遇上嚴重肩傷，令佢被迫中止訓練及比賽。

不過Gabby當時並未將注意力放回模特兒工作，反而考上澳洲邦德大學修讀生物醫學科學學士學位。據Gabby回憶指，因為當時佢想成為一位皮膚科醫生，卻喺大學時期再次燃起佢對模特兒工作嘅興趣，結果大學未讀完，佢便以兼職模特兒身份演出，而大學畢業後正式投身模特兒界。為咗令事業有更好嘅發展，佢移居到美國洛杉磯至今，同時憑住網紅身份全力吸金。

Profile

出生地：澳洲

身高：172cm

三圍：34D-23-35

既然Gabby Epstein擁有迷人樣貌及火辣身材，齋喺社交平台分享魅力嘅話又點夠呢？故此佢亦有經營OnlyFans帳號，為粉絲獻上更火辣、更吸睛嘅寫真。