星玄︱胡杏兒爆老公想造人　唔排除意外追個女

今日係10月29日，幸運星係天蠍座，財運好到極，趁機做多啲好事，就會活得更有意義。胡杏兒就係天蠍座，經常要中港兩地做嘢嘅佢，早排就飛到上海出席活動，仲同老公李乘德喺當地一間中餐館品嘗蟹麵，李乘德話係李太胡杏兒，帶佢去食好好味嘅蟹麵，咁樣大晒恩愛，小心閃親人，日前杏兒仲話老公想追個女，不過佢自己就話一把年紀機會微，除非發生意外啦，而大仔話想要多個細佬。之後杏兒都好唔得閒，皆因佢12月會同「胡說八道」一班好姊妹，喺洛杉磯同三藩市開世界巡迴演唱會，有胡定欣、李施嬅、黃智雯、姚子羚，仲有特別嘉賓「伍姑娘」伍詠薇，今日你財運好，有冇諗過開多幾場搵真銀之餘，又滿足吓班粉絲呢。

今日係農曆九月十五，宜大事勿用，最旺生肖係鼠，屬鼠嘅你鴻運當頭，生活稱心如意、冇晒煩惱。有「可愛教主」之稱嘅楊丞琳就係屬鼠，佢喺內地人氣高企，喺啱啱播完嘅戀愛社交真人騷《心動的信號6》，節目中佢唔單止形象百變，仲好羨慕裏面嘅女參加者勇敢表白，而呢排佢就忙緊世界巡迴演唱會，每日都要唱歌練舞，由6月中開始喺台北重啟，之後去咗多個城市，啱啱就完成咗武漢站嘅演出，今日你鴻運當頭，嚟緊嘅表演一定好順利，唔知幾時會有香港站呢，真係好期待呀。