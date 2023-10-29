謝天華2億新作　羅拔迪尼路助陣？

內地市場廣大，不少外國影星都想分一杯羹，而繼荷里活女星妮歌潔曼疫情期間來港拍劇後，有指奧斯卡金像影帝羅拔迪尼路與《沉默的羔羊》主角安東尼鶴健士亦會來港拍攝大型網劇《反黑2》。雖然該劇經歷多番波折，但現時終雨過天青，更將製作費加碼至2億港元，謝天華及陳煒等亦會加盟新作，陣容龐大！

由陳小春、陳國坤、李璨琛及張建聲主演的網劇《反黑》，2017年推出後反應甚佳，更獲安排於影視串流平台播放，原本有指會「食住上」於翌年拍攝第二季，可惜因資金及疫情等問題，令開拍期一改再改，經過首季出品人之一陳國坤及導演宋本中等不斷努力，早前終獲大型製作公司注資，劇集成功添食，製作費更高達2億港元，並由原定的32集增加至60集，預計拍攝期需時一年，規模龐大。

由於製作費加碼，角色數量亦大躍進，據知奧斯卡兩大影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）、《沉默的羔羊》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）有望加盟，劇組正積極找有關方面接洽。除了兩大奧斯卡影帝外，謝天華、譚耀文、陳煒及張慧儀等亦會加盟，而本身的班底陳小春等主要角色外，崔碧珈、湯怡、黃依汶及吳志雄等亦會「冧莊」，共有近百角色上陣，陣容龐大。

張建聲減磅再演「招積」

張建聲憑《反》劇性格乖張的「招積」一角令觀眾留下深刻印象，近年他刻意減產，正是為了年底開拍的《反2》做準備，他說：「之前經歷過5次上落磅，再加上年紀已經4字頭，真係唔能夠再咁極速減磅，同埋因為身體出現啲狀況要食藥治療，副作用好大，所以減磅真係要用比以前多一倍嘅氣力去做，但為呢個角色付出，我係開心嘅，因為真係冇『招積』就冇依家嘅我。（有兩大奧斯卡影帝加盟？）導演宋本中係有呢個想法，亦溝通過，但演員會有好多嘢考慮，當然希望能夠成事啦！」

陳小春念舊收「兄弟價」添食

陳小春在《反黑》擔任男主角，之後到內地發展，因參與的綜藝節目《爸爸去哪兒第五季》及《披荊斬棘的哥哥》在內地爆紅，變身成為「綜藝強人」，近年接了多個大型綜藝，當中《大灣仔的夜》及《我們的滾燙人生》都大受歡迎。除了綜藝外，他還接拍多套網絡大電影，包括《無間風暴》、《再戰江湖》及《環線》等，早前又接拍手遊廣告，工作多到應接不暇，片酬及身家同樣暴漲，故不少人都覺得陳小春未必會接拍《反2》。不過，向來念舊的小春與陳國坤、宋本中是「好兄弟」，據知已移居內地的他已抽調檔期回港拍攝該劇，最難得的是仍然收「兄弟價」，認真唔話得！

郭奕芯瘦到變臉

在《反黑》中已死的郭奕芯昨日現身首映時被發現「變臉」，她解釋全因減肥成功：「冇諗過會瘦到唔同咗樣，主要係靠做運動同食得健康啲減肥。」之前有傳她分手，問到是否因情傷而消瘦？她否認分訊：「只係想將感情事低調，之前咁高調係想幫男友嘅公司宣傳。依家講少啲，希望大家關注我嘅工作。」