【是日通勝】

農曆九月十五

癸卯年 壬戌月 庚申日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：結網、安床

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、29、34

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：可從工作中獲滿足感，但要避免得意忘形。

金牛座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

雙子座：愛情運差勁，懂得珍惜你的人，才值得愛。

巨蟹座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

獅子座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

處女座：注意飲食均衡，不要偏食，以免健康受損。

天秤座：飲食要節制，忌大魚大肉，提防病從口入。

天蠍座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

人馬座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

山羊座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

水瓶座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

雙魚座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 冇煩惱

（跌）虎 是非多

鼠：鴻運當頭，生活稱心如意，沒有煩惱。

牛：談情吉日，跟另一半享受二人世界吧！

虎：是日沖煞，衰運來臨，容易惹上是非。

兔：情緒起伏不穩，易做出不理智的行為。

龍：心情愉快，是享受美食聚會的好日子。

蛇：偏財旺，出外購物容易買到超值貨品。

馬：財運欠佳，處理金錢事宜需格外留神。

羊：跟伴侶約會不可遲到，以免吵架收場。

猴：謀事宜親力親為，勿倚重外人的力量。

雞：財務易出現問題，人際關係動盪不安。

狗：健康有隱憂，腸胃易出事，忌暴飲暴食。

豬：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

易招惹是非的名字

誰都不希望自己跟小人扯上任何的關係，如果名字中有招惹小人的元素，則不利人際關係等各方面發展。以下一起看看有哪些名字元素易招惹小人吧！

‧名字筆劃數較少

姓名筆劃數過少的人，性格一般比較單純、善良，這樣的人不會有壞的心眼，卻容易上當，受到別人的陷害或被人在背後說是非。

‧名字筆劃數較多

名字的筆劃容易影響整體運勢的好壞。姓名筆劃數過多的人，性格一般比較複雜、多變。做事方面欠缺周全考慮，容易順風倒，這樣的人很容易被別人牽着鼻子走，有可能讓自己背負黑鍋，惹上是非。

‧兩字之名是非多

兩個字的名字外格都為凶數，而在姓名配置中，外格為一個人的副運，主人際、機遇，決定個人與外界的和諧和人際關係。兩個字的名字外格數理都是二，其含義是混沌未定的分離破敗數，多外生波瀾，困苦不安，易被小人抓住弱點，陷入是非不斷的情況。