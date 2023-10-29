獄中作歌發放正能量　吳亦凡博減刑

EXO前中國籍成員吳亦凡正在獄中服刑，近日被爆獄中近況，指他生活非常有規律，還積極參與文藝匯演，又創作了一些充滿正能量的歌曲，藉此增加考核分，有利扣減刑期！

吳亦凡因在內地涉強姦罪及聚眾淫亂罪而獲判有期徒刑13年，雖然案件仍在上訴中，但已令其事業一鋪清袋之餘，早前更有內地網友爆料指與他有關的3間公司，慘遭中國法院判處強制執行，被廠商索賠2,100萬港元，認真低處未算低。

晨早起身勞動

正在監獄服刑的吳亦凡，更被獄友指曾看見他於獄中流下男子淚，不過近日被某法律相關人士爆料他的近況，指他在獄中生活相當有規律，大抵已慢慢適應過來，每天早上8時起床洗漱，之後便集體外出做工務，當到達工場之後，便開始踩縫紉機，製作一些小手工，一踩便是幾小時，不過對於以往是天之驕子的吳亦凡來說，相信這些工作，他以往定必不用接觸，故絕對是挑戰其耐性，手作工夫至早上11時便結束，接着大夥兒便有午飯時間。

午飯後大有機會獲得午休時段，大約一至兩個小時，直至下午一時半便繼續勞動工作，直踩至下午5時才收工返回監倉，此時的獄友可以自由活動，約兩小時後，大夥兒又再集合，逐一返回自己的監倉觀看新聞聯播，到晚上10時便需要熄燈睡覺。

該人士更指吳亦凡於監獄中投入度高，未有過分收埋自己，還積極創作一些正能量歌曲，同時亦有參與文藝匯演，皆因以上的行為會為他增加考核分，有助於扣減刑期提早假釋，不過大前提是要他認罪，更說：「不認罪不悔罪就沒有辦法減刑了！」