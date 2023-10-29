素海霖開性商店　做港版雞排妹

首位港產AV女優素海霖，近年向多線發展，先後出歌及參加音樂祭試水溫，稍後更有機會拍電影衝上大銀幕，她希望能成為具影響力女性，視台灣雞排妹為奮鬥目標。

素海霖（出道名為繪麗奈）近日與樂隊P.R.O.J.E.C.T. 9推出合唱歌《只想有人令我呼叫》，之後還踩上亞博舞台演出《未來音樂祭》，開騷前爆出銷情告急，有人將責任賴到她身上，她認為兩日音樂祭演出的歌手很多，歌迷應該支持喜歡的歌手，不喜歡她的話，大可待她上台時去醫肚，她說：「大會搵我真係幾夠薑，我想同大家講，我係唔識數拍子，佢哋好遷就，設計咗個提示版本畀我練習。（數唔到拍子但唱到？）因為練得多，背到熟晒。」她透露有電影正傾談中，她直言好喜歡鏡仔Edan（呂爵安），而最想合作是偶像梁朝偉，而下一步她會自資開網上性商品店：「見到鄭家純（雞排妹）有自家品牌好成功，好鍾意佢，樣靚身材又好。」

今年4月20日出道孤注一擲做AV女優，出道半年拍下5齣作品，自認是黑仔王，擁23萬追隨者的社交網遭受檢舉而失掉，傷心爆喊，因為今次是她第5次遭檢舉，失去生財工具，她說：「有人話我畀人檢舉好失敗，我唔覺得係失敗，如果我係Nobody就唔會遭檢舉，覺得係上天畀我嘅考驗。」網上追隨者多，Haters亦多，素海霖笑稱喜歡跟Haters溝通，因為想知道他們的想法。

場地：Studiometa