【心理測驗】尋找你的壓力來源

現代人生活忙碌，每日都有各種各樣的煩心事，夜深人靜時是否偶爾會疑惑「我到底怎麽了？」，但卻無從思考，有時候會感到胸口悶悶的，可這種感覺卻又難以言表。今天就透過小紅書Cole的心靈療愈空間上的一道心理測驗，測測你的壓力從何而來。

【問題】

你覺得圖中的物品是？

A.紙巾

B.樹木

C.罐頭

D.朱古力蛋糕

【答案解析】

A.你的壓力來自於「不合理的事情」，生活中各種不合理的事情，是你壓力的來源，凡是不遵守交通規則、咄咄逼人的人，你只要看到不平的事情，就會讓你很煩躁，希望所有事情都照着你心裏想的方向走。你不太會隱藏自己的情緒，有時候難免感情用事，記得遇到不平的事情先保持冷靜，若是無法冷處理，最重要的就是保持距離。

B.你的壓力來自於「不自由」，你平常生活就像是一根蠟燭多頭燒，要顧好工作，也要照顧好家庭，很難騰出時間，做自己想做的事情。你就是那種做事要麽不做，一做就要達到完美的人，有時候不妨退一步，別把那麼多事情攬到自己的身上，當事情變少了，自己時間就相對變多。

C.你的壓力來自於「很多不擅長的事情」，最近常遇到一些事情，讓你覺得很無力，你較為敏感，很在意別人對你的看法，這時候不要鑽牛角尖，盡量正面思考，試着花時間把不擅長的事情，變成擅長，就能大大減低自己的壓力。

D.你的壓力來自於「和夥伴意見不一致」，無論對家人、朋友、同事，甚至是另一半，你都希望對方可以理解你，如果他不能設身處地為你着想，你就會覺得很煩，要知道不管是誰，都可能會有意見和價值不一致的時候，這時建議換位思考一下，有時候這些磨合，反而是增加兩人情誼的催化劑。