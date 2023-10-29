萬聖節美甲造型　指尖也搞鬼

換裝迎接萬聖節的同時也別忘了指甲也要改變造型。（互聯網）

岐阜縣萬聖節好快就到，除了服裝上的裝扮，美甲款式也要同步到位，營造出靈異詭秘的氣氛，以下為大家整理了4款應節的美甲款式，以最美造型迎接哈囉喂。

經典橘色美甲

萬聖節中一定少不了最標誌性的橘色調美甲，但亦不一定要走恐怖詭異的風格，橘色的南瓜可以幻化成可愛小巧的造型，再配上星星及小幽靈的配搭，並以淡黃色及橘色為美甲的基調，更能襯托出萬聖節的風格。

黑白幽靈

黑白色的強烈對比亦十分適用於萬聖節，以淺粉色為底色，再勾勒出黑白小幽靈、蝙蝠及蜘蛛網等細節，融入同樣是黑白色的無臉男亦毫無違和感。整套美甲走低調可愛路線，但同樣非常具有節日氣氛。

暗黑女巫

如果想在萬聖節扮演女巫的話，不妨嘗試暗紅色為主調的暈染美甲，不但能帶出神秘詭異的感覺，配上延長指甲更能營造出血腥的氛圍，再在指甲上添加十字架，想在萬聖節中成為最艷麗的女巫絕無難度。

萬聖節法式美甲

經典的法式美甲是百搭之選，在萬聖節上當然少不了，用粉米色打造自然的指甲，搭上紅色描繪線條及流血的指尖造型，再配合萬聖節妝容，可讓你的整體造型大大加分。