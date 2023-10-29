江嘉敏疑有暗病封口拒答：算啦！私人嘢唔好講

藝人江嘉敏、譚俊彥、崔建邦及方紹聰今早（29日）到大埔出席「苗圃挑戰 12 小時 2023」起步禮，前一晚在社交平台限時動態中上載在醫院臥床的照片江嘉敏，向本報透露近日不停生病，她透露今日要跑42公里慈善賽，並表示會盡力完成賽事。

而江嘉敏於早上7時半準時現身起跑禮，左手貼着膠布的她，透露昨日（28日）反反覆覆𣎴舒服，問她有甚麼不舒服？她說：「咩都有啲啦！」但又不願意透露，只表示：「唔講喇，私人嘢嚟，所以今日盡力而為。（唔休息吓先？）訓練咗幾個月唔想嘥，之前教練都對我有信心嘅，8個鐘內都可以完成，不個呢個狀態希望順利便OK，教練叫我唔好太盡力，啲隊友應承咗有咩事孭我落山。」

問江嘉敏是何時出院？她含蓄表示：「呢排都成日出入醫院，啲朋友笑我入去度假，入院睇醫生又有，住院又有，算啦！私人嘢唔好講。」

至於身體是否沒有大問題？江嘉透露醫生叮囑她做個full boby check，她指：「成日唔舒服都好難做到檢查，前排拍《香港重案》試過直情瞓咗地下，吸住氧氣走都試過，自己身體一向差，呢排有運動已經好啲。」

而譚俊彥則透露前一晚剛由深圳拍攝《企業強人》返港，完成活動又要趕返去繼續開工，所以未能與其他嘉賓一齊跑，但他笑言：「多謝呢個活動可以畀我返嚟見吓個仔，個女最唔捨得，每次我走佢都喊。」問到是否要經常返內地拍攝？他指：「我又未收到好多消息話全部返內地拍，暫時收到拍完又返香港拍，我又唔介意去邊到拍，去邊到只不過係個場境，最介意係同邊個拍，都係同自己公司，去邊都冇所謂。（之前傳將劇集搬返內地拍？）相信一間公司有多線發展，等公司安排。（唔介意？）學費好貴㗎，呢幾年專注拍劇，其他嘢少理。」