悠閒養生　品茶過日晨

在清爽的秋日，手執一杯茶湯，懶洋洋、無所事事過日晨，單是想到畫面已覺幸福。近日除有新推的茶湯和特飲，還有陳年老茶餅面世，邊飲邊配一口小甜點，最是完美。不想外出，可在家泡一壼應季靚茶，更添暖意。

健康滋潤

茶湯加入不同的配料，味道和功效都有分別。圓貝在秋日打造健康養生茶飲「圓貝網目」系列，以甘糀之醉為主題創作多款特飲，甘糀是麴的別名，不含酒精和糖，帶果香和甘甜。瑰糀山茶以山楂茉莉茶配奇亞籽、甘糀、玫瑰果醬和活性碳黑珠，表面再鋪玫瑰花，花香茶香兼備。桂糀薑烏龍以炭燒烏龍茶配生薑汁和啫喱、桃膠、桂花甘糀，表面有椰子奶蓋，層次豐富。另外，還有選用時令栗子打造的金栗雪糀，各有特色。

花茶雪糕

不同種類的花茶各有功效，用來做特飲或甜品都咁啱。尖沙咀活在茶下在今個秋日推出花茶塞天軟雪糕，高山雲南玫瑰花茶可以說是玫瑰花茶中的極品，有疏肝解鬱和美顏等功效，打造成玫瑰寒天軟雪糕，芳香甜美。另一款桂花寒天軟雪糕選用杭州出品，桂花有美白排毒和潤肺等作用，入口滿滿桂花香。

陳年白茶餅

經過陳釀的茶葉，滋味無比。福茗堂近日推出2款不同年分的福鼎銀針白毫老茶餅，將全芽的銀針白毫壓成茶餅，坊間少見，銀針白毫老白茶選用福鼎大白的單芽製作，滿布白毫的茶芽，外表吸睛，茶湯清澈明亮，香氣高雅純正，入口清鮮醇爽。白牡丹老白茶採用一芽二葉，茶葉顏色較深，帶有花香和木香，茶湯呈金黃色，柔和順滑，各具滋味。

周年優惠

除外賣咖啡店，坊間亦有特色茶飲店選擇。Tea WG因應15周年及太古城新店開幕，品牌於現時至11月推出茗茶名賣買一送一，客人只要免費登場成品牌訂閱者，就可於享受此優惠，外賣茗茶有冷熱選擇，同時會附上糖棒和為冰茶設計的玻璃飲管，提升品味享受。