和風新味　為生活添上點點幸福美（B )

好多人話食到一餐好味大餐，可以為人注入力量，以及帶來幸福感，自然能為生活繼續打拚！今日介紹兩間餐廳，同樣是周年誌慶，卻風格迥異，一間是日式一人前烏龍麵店，一間是玩味美日式餐廳，全新餐單，讓巴絲打停一停，品嘗高質美饌，為生活添加美好滋味！

獨食享受

近年一人前大熱，不少專為一人而設的餐廳相繼出現，好似日式燒肉、火鍋、烏冬等，而位於銅鑼灣的日式一人前烏龍麵店SOLO UDON，為慶祝開業一周年推出全新的午市套餐，當中包括多款新口味烏冬以及搭配小食，還有誌慶優惠。餐廳以北海道小麥粉製成彈牙煙韌又帶甘甜麥香的讚岐烏冬，再配上自家熬製的湯底，成就一碗獨特碳水滋味！麵食有經典口味的醬油雞白湯烏龍麵、厚切煙肉天婦羅卡邦尼烏龍麵、叉燒泡菜豆乳湯烏龍麵、以及蝦濃湯吉列蝦烏龍麵等。小食方面則有自家製作的蒜香冷豆腐、汁煮油揚、北海道粟米紫菜杯以及雜錦天婦羅等。全新午餐套餐隨餐附送飲品，大家還可以升級自家製的「醇厚炭焙烏龍」及「淡香玉山烏龍」冷泡茶，零糖零卡路里，散發茶香及回甘。此外，為慶祝開業一周年，餐廳於即日起推出周一至四午市及晚市首30名惠顧的客人，追蹤餐廳指定的社交平台並於Post入面Tag 1位好友即可享特定小食一份；於即日至10月31日期間惠顧新午市套餐，客人名字有S或U字母並出示證明文件核對後即可憑蓋上印章的收據於下次惠顧時免費獲贈收據日所點烏龍麵之同價或以下的烏龍麵一碗。

好玩滋味

喜歡特色玩味的巴絲打，或許已曾到訪過對位於太子的西日式餐廳 Chill Pill，餐廳內裝設計有趣鮮明，供應的更是與別不同的西日式美食，是城中年輕人打卡熱門店之一。餐廳今個月為慶祝開業一周年，推出以「The Journey」為主題的限定嘗味套餐（兩位起），以震撼眼球的擺盤及趣味元素與食客分享這趟餐飲「旅程」，而重整的晚市餐牌亦將日間極受歡迎的西日Combo組合增量至二人晚餐，為粉絲帶來驚喜！限定嘗味套餐分成「舍」、「岸」、「野」、「屋」四大場景，先以無酒精特飲揭開序幕，之後是南瓜湯、法包配自家製鹹蛋牛油的「舍」，緊接是蟹肉他他、迷你辣吞拿魚筒、橘香八爪魚的「岸」。主菜4選1，分別是薩摩地雞慢煮雞卷、鹿兒島黑豚豚角煮、香煎味噌比目魚或黑松露雜菇粗管通心粉，最後甜品是海鹽奶蓋提拉米蘇的「屋」。至於增量組合成二人餐的「2 Good 2 Chill」及以丼物為主菜的一人前「Donburi Combo」同樣精彩，兩款均於即日起的周一至五6時後供應。