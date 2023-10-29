JJBABY赴韓讀「出道班」凱旋歸來　下月現身孖韓星奪獎

曾參演無綫劇集《十月初五的月光》、《星空下的仁醫》的14歲港產孖妹童星JJBaby（鄭寶、鄭貝），獲ACE娛樂舉辦的「Ace Talent演藝大獎」後，在韓國YSGroupKr社長YongHeo安排下，曾到韓國體驗短期K-Pop訓練班，年紀小小的孖妹表現突出，無論跳舞、唱歌都有天份，引起當地韓國多間娛樂公司注意，並紛紛向她們招手！孖妹早於今年8月已動身往韓國，並入讀由Yong Heo度身訂造的「出道班」，有消息指於11月她們會現身《Asia Model Awards》領獎！

該辦獎禮乃亞洲模界盛事，雲集多位人氣強勁的韓星及亞洲藝人，過往Super Junior、少女時代、朱智勛、車勝元等亦曾亮相，而林志玲、言承旭及古巨基等先後獲獎，故今屆典禮備受矚目，屆時JJBaby將與多位韓星一起上台領獎。

已於韓國逗留近3個月，孖妹於多位曾培訓韓國天團包括BTS及BLACK PINK的名師指導下，舞技及歌藝明顯大躍進，韓國社長Yong Heo更安排他們到YG上課，其中一位導師更是BLACK PINK御用的導師Silvergun，可見孖妹深受重視。其實Silvergun去年與孖妹首次見面時已讚不絕口，大讚二人可愛兼有天份，孖妹坦言估不到今次入讀「出道班」，再跟久未見面的Silvergun上課時，對方竟認得出孖妹，更親切與她們頭貼頭合照。

孖妹受訪時表示已融入當地生活，不單入讀當地的學校繼續學業，更特意找老師進修韓文及英文，加上要攻讀「出道班」，所以覺得時間非常充實，笑言朋友曾叫她們推介玩樂好去處。另外，韓國社長Yong Heo的YS Group，將在11月於香港設立分校，即是學員們在香港，也可以攻讀YS Group的演藝模特課程。