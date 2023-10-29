陳茵媺鏤空美背預演視后　爆仔女睇劇見父母Kiss激動大叫

藝人陳茵媺（Aimee)、周嘉洛、游嘉欣、鄺潔楹和徐文浩等有份參演台慶劇《羅密歐與祝英台》的演員，今日（29日）出席萬聖節活動並宣傳劇集。

陳茵媺以一身「小惡魔」造型出席，衣服背後更以鏤空設計，展露美背。受訪時被問到今天是否以視后裝示人？她笑言：「唔關事，呢個係迎接萬聖節嘅打扮，想試吓啲唔同造型。」對於能否衝擊視后，她說：「老實講冇乜諗，始終冇出嚟咁耐，今次嘅角色畀到觀眾一個感覺我已經好滿足，有提名會好開心，但冇畀壓力自己。（下一部劇想做咩？）可能做番靚女嘅角色，不過仲諗緊，希望日後嘅角色都可以好似呢套咁，天馬行空，話唔定下次可以試吓演反派或者精神有問題嘅角色。」

談及家人，Aimee透露萬聖節當日要拍攝無綫節目《獎門人》，所以未能與子女們一同過佳節。她透露與孩子們一同觀賞《羅密歐與祝英台》時，大仔看見爸爸（陳豪）媽媽跳舞的那一集笑到碌地，而女兒則每次見到父母在螢幕上接吻，會激動大叫，她笑說：「都唔知佢叫乜，我哋喺屋企成日都會錫。」又指孩子們見到她在劇中嚴肅的形象，反而覺得害怕：「因為平時我係一個好Nice嘅媽咪，佢哋好驚我會好似劇入面咁惡。」

另外，周嘉洛和游嘉欣在劇中對彼此一見鍾情，游嘉欣直言在現實中不會發生這種事：「我未試過，我覺得比較唔會存在，一見鍾情通常都係畀對方嘅外表吸引，咁如果要真係鍾意嘅話至少要見多兩三四次先，要了解到一個人嘅內心先至得。」二人透露在劇內飾演的角色，接下來將會充滿波折與激情。

提及萬聖節，嘉欣稱萬聖節並沒有特別節目，也沒有打算約人：「因為我自己唔係會慶祝萬聖節嘅人。」而周嘉洛則表示最近有與圈外朋友相約外出玩Cosplay：「我扮咗一個蘑菇頭嘅角色，我啲朋友主要係扮Mario角色。」