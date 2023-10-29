陳茵媺自爆同陳豪閨房事　甜認「一年做足365次」

藝人陳茵媺（Aimee）率領台慶劇《羅密歐與祝英台》演員蔣祖曼、古佩玲及羅毓儀（Yuki）等，現身無綫遊戲節目《思家大戰》第三季，並與同劇的周嘉洛、吳子冲、徐文浩及鄺潔楹等對戰，曾於《荃加福祿壽探案》中合作的李思捷及Aimee，甫見面即以「Bro」相稱，思捷說：「我成日叫佢Bro，十幾年前我哋拍劇。」，Aimee隨即撒嬌：「唔好講十幾年前喇！」

首度上《思》的Aimee全程古靈精怪兼表情多多，轉數之快更不輸主持思捷，問到「一對好恩愛嘅夫妻，每一日至少一齊做一次嘅嘢」問題時，Aimee即亢奮搶答「錫錫」，當思捷質疑：「一日一次喎！」Aimee先爽快回答：「至少吖嘛！」思捷即打蛇隨棍上：「咁你同阿Mo（陳豪）一日咀幾次？」Aimee聞言嬌俏大賣關子：「唔話畀你聽！」之後Yuki回答同一條問題時，經歷多重內心掙扎後害羞吐出「兩字」答案，惹來全場嘩然，思捷則借勢追問Aimee：「你同阿Mo係咪都一年做足365次？」豈料Aimee理直氣壯回應：「At least」，之後Aimee更應思捷要求在鏡頭前向老公說：「I Love You Baby」，嚇到思捷叫投降：「冧到我都溶呀！」