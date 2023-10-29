雲浩影預備大膽戰衣爭獎　陳凱詠慳得就慳

歌手雲浩影（Cloud）、陳凱詠（Jace）及陳宗澤（CY）今日（29日）現身西九文化區為活動擔任表演嘉賓。初嘗作曲滋味的Cloud現場演繹新歌《放下放不下》，歌曲談及對一些很久不見的朋友產生思念，她説：「會好想知佢哋過成點，中學嗰陣有一個好Friend嘅師姐，但為咗好小事嗌交就冇再聯絡。」她指自己少不更事，就只因師姐與其他同學走得近，自己產生妒忌。今年已推出3首作品的她，透露即將會趕推另一新歌：「下年會出碟，到時會伴隨住有Live騷。」談到年底頒獎禮，她坦言信心不大：「因為唔再係爭新人獎，應該要再多啲歷練先。」她表示已預備了「戰衣」出席頒獎禮記者會，笑言會「有啲嘢睇。」會穿得大膽一些。

至於剛自組公司、一口氣推出5首新歌的Jace，透露已為新歌拍MV，她笑言：「原本諗住唔做宣傳咩都唔做，但大家覺得會嘥咗，所以拍咗MV，拍成十幾個鐘，一個夠喇。」問到是否為年底頒獎禮而出歌？她坦言不去想成績，能參與已很高興，但要視乎到時工作安排。現時自資營運公司的她，笑言要採取「慳得就慳」方式：「應使則使啦，都想我嘅團隊可以有錢齊齊搵，所以我努力做嘢。」問到是否甩拖後寄情工作？她講笑指不會再答感情事。