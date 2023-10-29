Porsche 911 Carrera T豈止過足手癮咁簡單

在這個電動車爭相攻港的時代，難得保時捷(Posche)仍非常有心，堅持留一「手」，帶來提供7前速手動波箱選擇的全新911 Carrera T，以滿足追求真正駕駛樂趣的車迷，連小編都感到十分「滾動」。

新輸港的911 Carrera T是911車系中唯一提供手波選擇的車型(另有8前速PDK可選)，雖馬力只有385PS，跟911 Carrera同屬入門級，不過車名多個「T」(字意指Touring) ，隨車設備再多啲、勁啲、Sport啲，而且它亦是最輕量化的入門，車重只有1,470kg，比911 Carrera再輕35kg。手波版所配備7前速手動波箱擁有高密齒比，波棍行程亦短，加上Sport Chrono套件、可降低車身10mm的PASM運動懸掛、機械式後軸差速鎖和前20吋、後21吋輪圈配 前245/35、後305/30粗輪胎等全屬標準配備，此等「餡料」陣容，豈止是讓你過足手癮咁簡單。

提供試駕的是選配了Python Green車色、專屬設計尾燈及專屬Aerokit空氣動力套件，外觀造型Sharp醒動感。這輛新款棍波子，俗稱極加子的離合器比想像中輕和易吊，波箱行程又短，每次做升/降波動作都超快又順，得心應手得很。雖然有7個波，相信若不是吐露港等的高速公路，基本上7個波用唔盡。駕着它由紅磡入西貢，走轉清水灣，期間頂盡都係用到6波，大部分時間都是2、3、4波之間游走，過足手癮之餘，邊享受既有聲勢又動聽悅耳的高轉引擎聲和排氣喉聲。此外，其循迹性和穩定性又高，讓人每次進出大小彎道都自信滿滿地輕鬆完成。試駕車還選裝了GT Sport Race-Tex專屬軚環，手感極佳，轉向精準和敏銳度更是無可挑剔。另值得一讚的是，此車十分聰明，試過停燈位起步死火，不用「撻匙」，吊番極力子引擎即自動重新啟動，反應極快，仲快過你重新「撻匙」。唔止身手敏捷馬步又穩，仲要咁醒目叻仔，真係抵錫到一個點。

規格表

車型：雙門雙座/四座跑車

引擎：水平對向六汽缸雙渦輪增壓

容積：2,981c.c.

最大馬力：385PS/6,500rpm

最大扭力：450Nm/1,950~5,000rpm

傳動：七前速手波

驅動：後置引擎、後輪驅動

0~100km/h：4.5秒（Sport Chrono）

綜合油耗：10.3-10.9L/100km (WLTP)

車身體積：4,530×1,852×1,293mm（長×闊×高）