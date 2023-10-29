小日向七瀨 靚聲H奶偶像

女仔把聲只要夠靚，足以令男士產生好多幻想，甚至為之着迷，而今日為大家介紹嘅寫真女優小日向七瀨，唔止有靚聲，仲要個樣生得可愛又好波，相信冇咩男人見到佢唔嗒晒糖囉！

纖瘦又好波

喺日本寫真界有唔少女優都係天賦異禀，明明身形細細粒，偏偏有個部位不成比例地大，講緊嘅係心口上嗰兩團肉球，最佳人辦莫過於空手道巨乳妹清水藍里。無獨有偶，今年27歲嘅小日向七瀨都係廟細燈籠大，身高只係5呎1吋，但上圍相當激凸，同藍里嗰對H奶一樣咁勁，加埋條腰夠幼，肌膚又夠晒雪白鮮嫩，吸引力可以話係有過之而無不及。最緊要嘅係七瀨妹妹有一副純真甜美嘅娃娃臉，畀到人一種鄰家少女嘅感覺，又不失陽光氣息，實在人見人愛！

轉戰舞台劇

小日向七瀨喺2015年投身藝能圈，起初以歌手身份發展，之後加入寫真女優行列，被稱為「最強偶像之H奶」，而佢之所以用「小日向」為姓氏，就係希望為觀眾帶嚟陽光氣息。2018年七瀨妹妹加入美少女團體「放課後公主」，好快憑住精湛舞藝，同一把嬌嗲得嚟又具穿透力嘅聲線，站穩人氣成員嘅位置。早前，阿妹又轉跑道，加入RAVE☆塾呢個主打舞台劇表演嘅團體，繼續用靚聲嚟娛樂觀眾，而喺同一時間又好積極出席大大小小嘅攝影活動，似乎想作多方面發展，希望佢會成功啦！