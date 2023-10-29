話咁快已經嚟到10月尾，周圍都見到唔少南瓜裝飾，似乎喺度提醒大家係時候搞番場萬聖節派對。不過，南瓜（Pumpkin）仲可以令人產生唔少聯想，甚至可以話係嗒落有味呢！

Pumpkins 反映乳量

講起西瓜、木瓜，你會諗起人體邊個部位？查實西人都會用又圓又大嘅蔬果嚟形容巨乳，所以聽到有人話某女子嗰對「Pumpkins」好正，好可能係讚緊女方有對巨乳。話時話南瓜又大又多汁，同巨乳都好相似，更何況食得南瓜多，仲可以達致豐胸效果呢！

Pumpkin Spice 騎乘升呢版

性愛體位最忌一成不變，同樣係騎乘位都可以演變出唔同嘅玩法，而「Pumpkin Spice」更加係升呢版！呢招由性學家Laura Whittaker喺2000年所創，起手式都係女上男下，分別在於女方嘅雙腳要伸直，靠腰力嚟前後滑動，而男方就要用雙手扶住女伴條腰，幫佢節省氣力。呢招嘅好處係令女方私處得到充分嘅摩擦，高潮感覺會更加強烈，但如果女方嘅腰力唔夠，好易受傷，所以一定要量力而為！

《Official Halloween Parody》 南瓜瘋情

咪以為四仔冇恐怖片，由Zero Tolerance Films喺2011年推出嘅《Official Halloween Parody》，就係一套用恐怖情節嚟包裝嘅情慾動作片！故事講述有好色狂徒從瘋人院逃脫，兼化身南瓜魔人，周圍向索女伸出魔爪，而咁啱喺呢個時候，由Lexi Belle、Chanel Preston、Dana DeArmond等當紅脫星飾演嘅單身美女，計劃趁萬聖節派對瘋狂曳曳，結果出現一連串驚險又香艷嘅畫面。導演Gary Orona話，呢個故事構思咗好耐，加埋一眾脫星嘅忘我表現，令作品獲得唔錯嘅口碑同銷量，仲喺各大四仔頒獎禮上獲得多項提名添！

同場加映：南瓜女郎開派對

作為萬聖節嘅名物，南瓜可以話係搞相關主題派對嘅必備裝飾，而呢套由PARADISE TV喺2021年推出嘅《與女優共歡的萬聖節派對！》中，兩位女主角花音麗同逢見梨花，索性化身為南瓜女郎，陪一班素人男優齊齊Happy！講真，呢兩位女優出晒名廟細燈籠大，花音麗嗰對D奶加埋逢見梨花嗰對H奶，可謂互相輝映，最緊要係佢哋各自着住套露出度極大嘅南瓜女郎裝，難怪成班素人男優變晒硬漢子，砌到兩人不停呻吟啦！