星玄︱凍齡張曼玉近況曝光　零瑕疵肌膚似少女

今日係10月30日，係農曆九月十六，宜大事勿用，最旺生肖係龍，龍仔龍女桃花旺，同伴侶心有靈犀，甜在心頭。影后張曼玉就係屬龍，近年過住半退休生活嘅佢，愈嚟愈少喺公開場合露面，上個月竟然罕有咁出山，拍攝新廣告，片入面見佢着上白色外套兼紮起長髮，喺咖啡店好悠閒咁寫信，最後仲換埋晚裝同朋友聚餐呢，依家59歲嘅佢仲Keep得好好，皮膚幼滑零瑕疵，狀態大勇明艷照人，話你挑花旺，話唔定今日會結識到有緣人呢。

今日幸運星係金牛座，幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。王力宏就係金牛座，雖然佢同李靚蕾嘅離婚官司持續多時，上月仲現身法院出聲明揭女方冇履行裁決，不過無論結果點樣都好，暫時都影響唔到王力宏嘅事業，事關佢之前復出試水溫，估唔到反應幾好噃，上個月佢就喺台北小巨蛋舉行嘅演唱會，一向有做Gym嘅佢，為咗Keep住把聲同身形喺最佳狀態，仲狂做運動，每日游泳1.2公里，跑步5公里加重訓，練出一身炸裂肌肉，返番去10年前最Fit嘅狀態，當然演唱會獲得空前成功，王力宏你經歷咗咁多嘢，事業發展似乎真係去到另一個層次。