【是日通勝】

農曆九月十六

癸卯年 壬戌月 辛酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：合醫、造酒

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、14、28

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：各方面的運勢都不錯，跟山羊座特別投契。

金牛座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

雙子座：愛情得意，但財運一般，投資要量力而為。

巨蟹座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費青春。

獅子座：事業發展受人事問題拖累，必須及早解決。

處女座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

天秤座：財運很好，但要懂得知足，不可貪得無厭。

天蠍座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

人馬座：事業運最差，不改變躺平心態，遲早出事！

山羊座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

水瓶座：懷着一顆善心，遇上噩運也可以大步檻過。

雙魚座：感情關係是不能靠無底線的遷就來維繫的！

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）兔 是非多

鼠：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

牛：相信自己能力，可於事業上大放異彩。

虎：待人接物要保持謙遜，宜聽別人意見。

兔：是日沖煞，受謠言干擾，需保持鎮靜。

龍：桃花旺，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

蛇：財運強，投資可一試，但要謹慎行事。

馬：小心爛桃花，勿對身邊異性太過熱情。

羊：分析力強，工作遇難題也能輕鬆解決。

猴：疑心重易觸怒伴侶，要尊重對方私隱。

雞：心情低落，抗壓力跌，出錯機會大增。

狗：犯錯忌死撐，肯認錯才能獲別人諒解。

豬：事業運佳，抽空自我增值對你有好處。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人海茫茫 狼在兩旁

人海茫茫，狼在兩旁，大千世界，毒蛇隱藏。最近看了好多風水，給我悟出一些令我們運程受到影響的玄機。

人的磁場真的很重要，人與周邊環境同樣有關係。正所謂「風水養人，人養風水」，如果一間房子受到周邊環境污染，居住者馬上覺得不舒服，無論甚麼生肖或星座人士也無法改變。

查看一個人的命運要先從八字入手。如在大運，為何仍不暢順？其中一個原因與家中或公司擺放了一些退運或影響磁場的物品有關，所以不要盲目追尋某些物品去改運；見到有些地方擺放吉祥物，也同樣受到時空轉變所影響，尤其是人為設計的物品，如對方仍在大運中，當然沒有問題，但你知道他在甚麼時候退運嗎？又舉個例子，在結婚時，女家在前一晚上會找個好命婆為準新娘做上頭（梳頭），這好命之人一定有兒有女，合家齊正；同樣地，有些人在找人為自己提寫名句或春聯時，必找個長壽命好的長者動筆，這就是我們所稱的「意頭」。

為甚麼經常把全家人合照放在家中當眼地方，這是製造正能量磁場的好方法。正所謂「齊家治國平天下」，搞好一家或公司好風水，關鍵在於不要被一些負能量物品入侵。我的口號是「輸人不要輸陣」，有運或無運，首要為自己布陣。