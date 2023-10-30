娛圈單打︱昔日姊妹愛鬥大　結婚唔晒幾時晒

人逢喜事精神爽！觀眾緣滿滿的馬國明即將同「靚湯」湯洛雯拉埋天窗，早前兩口子飛往法國影婚紗相，雖然被好事之徒直擊靚湯黑面「港女」上身，但無阻小情人繼續甜蜜。靚湯其後在社交網晒出短片，力證二人甜到漏，仲多謝馬明寵愛，一洗「蝦老公」嫌疑。

馬明亦好識做，大讚靚湯真係好靚，出席活動仲改口叫靚湯做老婆，又自爆斬手指戒AV，睇嚟佢深諳「求生之道」喎。正所謂怕老婆會發達，婚後想有好日子過，梗係要討好老婆大人啦！

講番靚湯，為咗有最佳狀態迎接婚禮，成功戒口兼勤做運動，終於搣甩20磅肥肉，重回巔峰狀態。見她在社交網大晒纖腰長腿靚相，比參選港姐時更Fit，證明努力沒有白費。

回想今年6月播出的劇集《隱門》，靚湯飾演女警，本身已冇乜靚衫着，當時仲要脹爆出鏡，虎背熊腰，面圓肉厚，嚇親唔少人！唉，明明係頂級靚女，竟然被彈似師奶，仲得了嘅！好彩靚湯知恥近乎勇，收身成功，狀態大勇，唔止老公大讚，網民更加睇到心心眼。

話時話，兩口子婚禮仲未舉行，「死敵」黃心穎已率先爬頭，日前同泥鯭舉行戶外婚禮，簡單而溫馨。之前傳出二人奉子成婚，但見心穎着上透視婚紗身材Fit爆，沒有絲毫孕味。口痕友就話嘞，好勝心穎連結婚都不落人後，誓要比舊愛馬明及昔日好姊妹靚湯搶先一步！其實講到好勝，相信靚湯都唔嘢小，除咗婚禮必然盛大隆重，遲啲公布的婚紗相，肯定又係靚到沊一聲！難得大家都搵到好歸宿，晒吓命都好應該啦。