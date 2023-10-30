張家輝與陳偉霆新片肉搏連場　頭破血流追兇救人質

毫不錫身的影帝張家輝，夥拍陳偉霆（William）主演英皇電影《爆裂點》，近日電影公司釋出預告片，只見二人埋身肉搏，血流披面的家輝更於人質對峙時目擊「分屍」，畫面觸目驚心﹗

家輝與William主演的《爆》片自去年開拍後已頻頻引起熱話，先是家輝中環外景期間，於天橋一躍而下致傷腳，但仍然頂硬上，及後全組人遠赴馬來西亞取景遇上山洪暴發，被困山洞3小時才獲救，且登上國際新聞「攞頭彩」。

台前幕後對該片可謂全力以赴，自然期待收成，關機1年後有關方面終宣布《爆》片將於12月8日在內地上映。由於家輝自去年客串演出《明日戰記》後，已許久未出現在大銀幕，故聞得「出山消息」後，不少戲迷紛紛表示期待。據悉，《爆》片雖未落實香港上映日期，但如無意外亦計劃強攻12月檔。

《爆》片亮點多多

而電影公司最近釋出《爆》片預告片，當中不乏爆破及血腥場面。家輝與William齊齊在街頭狂奔，又於擂台上肉搏，William以槍指向家輝頸背，可見二人戲內關係複雜。戲中扮演奸角的譚俊彥挾持人質盧惠光，與血流披面的家輝對峙，及後更有人質遭汽車拖行至「分屍」，場面觸目驚心﹗至於馬來西亞山洞重頭戲率先曝光，幾位男主角大玩「泥漿摔角」，並齊齊於高處墮下，幾分鐘的片段已足見全片多個亮點。