廣咩︱戴祖儀開工太忙想休息？可惜個「抖」字唔識寫

《廣咩》是一檔以廣東話為主題的節目，每一集都會為大家介紹奇趣的廣東話正字知識。上一集陳曉東初次參加便挑戰成功，這一集我們請來了同樣是歌手的戴祖儀，不知道她能否像陳曉東一樣，也擁有非同一般的文字觸覺呢？

問題：以下哪個字詞是「抖下」的正字？

A.跔下

B.呴下

C.透下

D.唞下

戴祖儀：「我選擇A，因為從文字創造學來説，「抖下」代表人很累的時候需要休息一下，那麼人在甚麼時候會很累呢？那就是走路走太多的時候，或者工作繁重的時候。那麼就和腳有關，所以我認為足字邊是正確的寫法。沒想到竟然是口字邊！所以是讓大家不要說那麼多話，是用嘴巴來休息的嗎？那我的確要休息了。」

祖儀最近有新劇上映，看來行程實在太繁忙，需要多多休息。雖然祖儀答錯了，但她的分析十分有條理，為何「抖下」的正字是「呴下」？來聽聽我們的星級主持關楓馨，為大家解釋一下「呴下」的來源與典故吧。

關楓馨表示：「廣東話口語中説的『抖下』，它的正字是『呴下』。當我們很累的時候就會這麼說，『等埋我啦，已經行咗兩個鐘喇，畀我坐低呴下啦！』《莊子‧刻意》中有「吹呴呼吸，吐故納新。」『呴』的意思就是指呼吸，比喻拋棄舊有的事物，吸取新的事物，後來引伸出休息的意思。」

不知不覺關楓馨已經在《廣咩》陪伴我們十八集，所以也是時候『抖下』，非常感謝大家在過去四個月的陪伴，希望大家能通過這個節目，可以有趣地了解到廣東話正字知識，希望日後有緣再見！緊接着我們將會推出《廣咩》第二季，並以全新面目示人，大家拭目以待吧！

化妝：@joanne_starryavenue

髮型：Kenny Chan @ HAiR