馬浚偉零酬勞開騷　唔認有錢就任性

藝人馬浚偉相隔近4年，將於11月再開舉行共6場演唱會，不過絕非單純的唱歌騷，而是集多項視覺藝術效果的藝術作品，最低投資額逾7位數。日前他接受專訪表示：「開騷同我入行30年冇關，呢個深度沉浸式演唱會以春夏秋冬做主題，但唔係單純嘅個唱，而係有視覺藝術效果，亦有戲劇同音樂治療設計，連埋心靈感受，仲有情緒治療博士兼教授嚟協助我。(你女神周慧敏會唔會嚟做嘉賓？）唔會。」並發出「4禁」呼籲，分別是不要送花，不可拉banner，開騷期間勿喧嘩及拍掌，但歡迎發出會心微笑，因開騷的最大目的是令觀眾沉浸在幸福感覺中。

至於投資額超高可擔心賺得少？他直言開騷不是為賺錢，因為製作費外，屆時會唱20首共22位，包括張國榮、張學友、李克勤，葉蒨文、陳慧嫻、林奕匡及Beyond等的歌曲，礙於版權費昂貴，所以不會推出DVD，因此向有心捧場的好友呼籲自費入場，他笑住話：「我都係零酬勞，就算賣晒飛，都係做到收支平衡咋，所以係朋友就自己買飛啦。」問到是否有錢就任性，只則覺得是：「人最幸福嘅事，就係窮一生追求想要嘅嘢。」

問到最不幸的事是否投身無綫24年，仍跟「視帝」獎無緣？信命的他豁達謂：「我真心冇唔順氣，記得有幾次我呼聲好高，但同我一樣努力嘅，好似林峯等幾位演員，甚至比我更高輩份嘅都冇攞過視帝，不過啲網民封我做民選視帝已開心，更唔覺得無綫欠我一個獎。」又認為攞獎要集天時、地利，人和，而其人生座右銘是：「做藝術界要檢討先回頭望，其餘嘅就要向前看。」他不排除再拍無綫劇，但暫時未遇上夠深度、夠立體的角色，感覺重覆演同樣的角色只是欺騙觀眾。

場地:麗豪酒店

化妝:雷淑賢

髮型：Earl Yam