萬聖撞「鬼」！Demi化身巨乳版白雪公主　美瑾為乜「七孔流血」？

明日就是萬聖節，荷里活一眾名人紅星已急不及待參加派對齊齊扮嘢，其中迪士尼童星出身的美國天后Demi Lovato就沒有忘本，化身成巨乳版「白雪公主」參加派對。

事後她亦有於社交網公開造型照，照片中她對鏡自拍大露最強事業線。她留言表示：「我嘅全年最喜歡的時光。。。萬聖節快樂👻🎃」

而「性感女神」美瑾霍絲（Megan Fox）日前就與歌手未婚夫Machine Gun Kelly一同扮《標殺令》（Kill Bill:Vol. 1）的角色日本「血滴子」學生妹及復仇「新娘」參加派對，而美瑾更扮個角色「七孔流血」。事後，她亦有於社交網公開照片，她沒有留言只tag「美國演員工會」（SAG-AFTRA），擺明向工會挑機。之前工會向會員發出指引禁止他們穿電影造型參與萬聖節派對。

除了Demi和美瑾之外，美國真人騷家族Kardashians成員Kendall Jenner日前亦提早大搞萬聖節派對，其天王男友Bad Bunny亦有參與，而她更戴上金假髮扮美國一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe），扮相維肖維妙！

至於「萬聖女王」德國前超模Heidi Klum密鑼緊鼓為年度自己舉辦的萬聖節慈善派對的最強造型作準備，而前日她於社交網貼全裸臥梳化的性感照片，並留言預告：「風暴前嘅寧靜，距離Heidi萬聖節2023年仲有3日，GO BIG OR GO HOME🥳 。」雖然暫時未知「女王」今年的造型是甚麼，但日前她透露今年個造型大到要封街，令一眾粉絲期待！