「老友記」馬修培利溺斃拍檔勁難過　麗莎卻盧認為有可疑？

90年代美國著名處境劇《老友記》（Friends）美國男星馬修培利（Matthew Perry）周六（28日）於洛杉磯寓所溺斃，終年54歲。馬修在按摩浴缸中被發現，現場未有發現毒品。雖然案件未有可疑，不過有傳他的《老》女拍檔麗莎卻盧（Lisa Kudrow）對拍檔離世而感到「困惑」。

據知她認為馬修是因為浸熱水浴前服藥並產生效力因而令他昏去。而另一方面指雖然現場沒有發現有毒品，但就在他的家中發現有醫生處方的抗抑鬱及抗焦慮的藥物。不過，一切要有待驗屍後才可證實。麗莎亦表示她與同劇幾位拍檔亦不感相信馬修英年早逝，她承諾會出席他的喪禮並打算收養他的寶貝愛犬Alfred。《老友記》的官方社交網與製作該劇的華納電視，一同發聲明：「我們得知馬修培利離世，感到震驚和傷心，他對所有人來說，是真正的禮物。我們向他的家人親友、影迷獻上關懷。」

而於劇中飾演他前度的女星Maggie Wheeler昨日就於社交網發文悼念，她貼出2人的劇照並留言表示：「真是莫大的損失，全世界都會想念你，馬修培利。在你過於短暫的生命裡，曾為許多人們帶來的歡樂，會永遠存在我們心中。我為我們曾經一起共享的創作時光深感幸福。」至於馬修現實生活中的前女友影星桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）亦有於社交網貼他年輕時代的照片並留言哀悼，她與馬修認識30年並短暫拍拖。她除了透露與馬修於1993年在一劇場節因各自演出話劇而認識，而她大讚對方好搞笑、好體貼與他一起時帶給她很多歡樂。並透露2人游於那個夏天一同游水、大學酒吧內飲酒及在草地上咀嘴。她直言自己收到馬修死訊後超傷心，希望他終於可以獲得平和。

另方面，馬修的父母John、Suzanne以及繼父Keith前晚被影到抵達兒子的寓所，而昨日下午家人首度發簡短聲明回應：「我們對失去心愛的兒子和兄弟感到悲痛。馬修作為演員和朋友，為世界帶來如此多的歡樂。你們對他來說意義重大，我們感謝你們的愛。」