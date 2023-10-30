粉絲為邵美琪舉行入行40周年派對　「丁有康」溫兆倫驚喜「現身」

藝人邵美琪（Maggie）近年深居簡出，不過原來今年是她入行40周年，一班鐵粉日前悉心為偶像舉行慶祝派對。Maggie簡單打扮現身，但神采飛揚，席間投入與粉絲大玩遊戲及合照簽名，場面相當熱鬧，而粉絲則邀來其舊拍檔包括羅嘉良、溫兆倫、黃日華及任達華等，拍片驚喜「現身」，教Maggie感動不已。

曾與Maggie在《義不容情》合作過的「丁有康」溫兆倫先登場，他感性表示：「每個人嘅人生都充滿喜怒哀樂，但我同妳嘅相處，只會感受到開心、快樂，從來冇認真同妳講多謝，多謝咁多年嚟同我合作咁多經典劇。入行40年唔簡單，人生有幾多個40年？之後無論工作、生活上，溫兆倫永遠支持妳。」

至於黃日華則表示與Maggie多次合作拍古裝劇，打趣二人是古裝最佳拍檔：「邵美琪工作態度好好，開工前一定做足功課熟讀劇本。」羅嘉良則難忘與Maggie合作拍攝《藍色風暴》：「當時好辛苦，但無論幾攰都好，妳一埋位就工作認真，而且好捱得得苦，我認為無綫欠妳一個視后獎座﹗1998年我患肝炎，當時見到妳，妳同我講要好好控制情緒，因為患呢個病之後可能會情緒大，妳嘅叮囑對我幫助好大，我有記住，到依家都記得。」聞得好友眼中的自己後，Maggie忍不住熱淚盈眶。