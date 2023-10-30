鄧月平夾胸晒DIY電話殼　自嘲非主流山寨味

藝人鄧月平（Larine）於社交網晒相，與粉絲分享由自己DIY電話殼的成果，她留言：「最近想買一個紅色嘅電話殼，喺街又唔見有心水，上網訂又要等一個禮拜，心急嘅射手座點可能等？於是乎，隱藏喺體内嘅創作基因蠢蠢欲動，腦海入邊彷彿有一把聲音指引我『只有我！自己！！！先可以整到一個完美嘅電話殼！』我係一個一有諗法即刻要做嘅人，9秒9買咗個紅色嘅電話殼，返到屋企，審視咗一圈，放棄咗平時喺深水埗買嘅珠仔，最後睇中咗早排買嗰對耳環，剪完，發現唔夠，咁再剪過囉。雖然心有不捨，但係點會比區區一舊鐵限制我嘅創意呢？係咪？剪完對耳環之後，目光落在了一副塵封已久嘅太陽眼鏡，好似都幾襯，唔好諗，夜啦！剪！」

Larine笑言第二天起床後，望着枱頭一副「非主流山寨味濃Bigbang系列電話殼」感到非常後悔：「呢一刻仲有冇得番轉頭？各位身邊嘅親朋好友，可唔可以勸吓我唔好再DIY，唔該阻止我。同埋不如你哋同我講，其實個殼都幾靚吖。」面對「創作力量同幻想會嚇你一跳」的Larine，網友都非常聽話，留言：「其實個殼都幾靚吖」、「你整得好靚，下次唔好再整喇」、「個幾撇瀏海飛星簡直係神筆妙手成個作品既高潮位」，令人爆笑。