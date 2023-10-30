Ian運動天賦極高　AK否認新劇對撼無綫台慶劇

MIRROR三子陳卓賢（Ian）、江熚生（AK）和楊樂文（Lokman）將出演ViuTV原創劇，直言高強度的拍攝過程導致許多工作人員病倒，又大談各個電視台都是年尾推出較多人陣容的作品，彼此不存在於比較。三人於新作《冰上火花》首次嘗試挑戰冰球運動，表示由得知要接演這部劇到上第一堂冰球課，再到拍攝劇集期間，都在不斷地學習，所以大概花了四個月的時間學習冰球。

問到三人中誰最具有天賦時，他們一致認為是經常分享學習成果的Ian，Ian坦言：「初頭佢哋自己都有其他嘢拍緊，我亦都有偷偷搵私人老師上吓堂咁，佢哋係冇乜時間練習，同埋我哋主⻆隊比賽嘅場口多，所以需要不停咁練習。」AK稱Ian一落場，從前運動員的精神被激發，會私下練習和鑽研很多花式技巧。他們亦指由於連續多天在冰場通宵拍劇，高強度的工作令很多工作人員病倒。

問到今次的劇集與上部劇集《季前賽》的播出時間都與無綫台慶劇集播出時間撞期，這樣安排是否巧合？AK回：「巧合又好，唔係巧合都好，呢個都係宇宙嘅安排，咁啱每個台都有自己生日嘅時間，咁大家又不嬲都係年尾會推出一啲多人陣容少少嘅作品，依家又真係年尾啦喎，呢套嘢又好多人，咁所以就冇辦法，我覺得就都冇話比唔比較嘅大家都係撳個掣各取所好。（有冇壓力？）梗係冇，壓力係留番畀公司，我哋嘅壓力已經完咗，係拍攝嘅時間。（有冇信心？)呢個要交畀觀眾，不過我哋就拍得好享受。」另外，上月MIRROR 全隊到澳洲拍攝節目，他們稱會在旅途中敞開心扉，聊天至通宵，無礙加深了他們十二人之間的感情。

對於有關MIRROR成員的傳聞不斷，有指他們之間存在離心現象，Ian對此做出回應，表示這些傳言毫無根據，強調事實就擺在眼前，否認了這樣的猜測。AK也表示常常被外界誤解：「唔講嘢嘅成日以為佢要離巢，講嘢嘅成日以為佢會得罪公司。」形容這種狀況極其極端。此外，提到姜濤和呂爵安（Edan）之間的風波，三人都表示那只是別人無中生有的傳言，姜濤和Edan的關係仍然很好，並沒有受到影響。