Halloween合家歡　小鬼毛孩齊搗蛋

萬聖節除了是成人的玩樂節日，也是小朋友攞正牌問大人拎糖果的好日子，大家可順道為家中毛孩裝扮，齊齊以可愛軟萌的小魔怪Look，參加巡遊或工作坊，有餐廳及品牌更為小朋友和狗狗預備主題美食，同小鬼一齊玩，唔一定得個驚字。

家庭之選

想小朋友玩得開心，最緊要活動多元化。港島香格里拉在這個10月預備了多個萬聖節主題活動，於10月28日至31日，會有盛大的巡遊隊伍路徑酒店各處，10月28日及29日下午3時還有升版的「Trick or Treat」活動，小朋友將要進行各種任務。10月28日除有臉部幻覺彩繪，還在大堂酒廊舉行主題盛裝大賽，比賽供2個成人連同小朋友參加，勝出者會得到豐富獎品。cafe Too以《愛麗絲夢遊仙境》作靈感配萬聖節氣氛布置，更預備了瘋帽子先生（Mr. Mad Hatter）人物巡遊、臉部彩繪、魔術表演和氣球藝術家的活動，最啱邊食南瓜批、胡桃撻和萬聖節冬甩邊玩。10月27日至31日，餐廳亦會舉辦南瓜農場派對，每個家庭可自行打造獨一無二的南瓜燈，最是好玩。

熱鬧小區

在外國，每逢萬聖節，小區內的兒童就會聯群結隊，逐家逐戶拍門討糖果玩Trick or Treat。飲食集團Pirata Group於10月29日下午12時至6時15分會在灣仔星街小區舉行「不給糖就搗蛋」親子活動，到時指定餐廳會為所有小朋友提供免費糖果（數有限，送完即止），部分餐廳還會提供火腿水牛芝士迷你薄餅、炸花生醬麵糰、芝士通粉和萬聖節限定手卷等外賣美食。當日指定時間，在Pici及The Pizza Project堂食客人可玩臉部彩繪，TMK Rap & Rolls則會為享用早午餐的客人提供一次性紋身服務。吃喝飽足，留意指定時間會有殭屍快閃舞，大家可隨時加入一齊跳，夠晒刺激。

和主主齊齊食

開主題派對，有時都想和寵物分享齊齊玩。現時至10月31日，Stumpy Bakery會推出主題甜點，包括有血腥絲絨杯子蛋糕、科學怪人米通和幽靈與木乃伊杯子蛋糕，同時間，品牌推出寵物友好餅乾。在10月27日及31日，客人可帶同毛孩到店內，寵物們穿上萬聖節服飾後打卡，並將照片上載到社交平台和標註餐廳，以及關注指定社交平台，即可用半價選擇所有狗狗美食。

變裝送福袋

有沒有發現，主人對於幫愛寵換衫變妝，樂此不疲。Dan Ryan's在這個10月，廣邀食客及他們寵物參加「Howl-o-ween寵物變裝比賽」，各位於灣仔旗艦店為變裝的寵物拍照，上載至指定社交平台並標記廳帳號，有機會贏取豐富獎品。所有參加者也可獲得Buddy Bites福袋（先到先得、送完即止），同時間，餐廳提供寵物可食用的士多啤梨和香蕉味Wooftails。小朋友和寵物玩得開心時，大人也可以享用多款特色飲品抖一抖，Spiced Pumpkin Bellini以南瓜、自家製法勒南糖漿、安哥斯特拉苦艾酒和梳打水調配，Pennywise Martini以氈酒配熱帶水果，酸甜開胃。Jack O’Shake則滲出南和雲呢拿雪糕的甜味，各有特色。

幫毛孩搵頭家

經常都有話領養代替購買，本港亦有很多機構幫助動物搵主人。送貨平台Lalamove和浪浪之家及Hooman by the Sea合作，於10月29日在西九的餐廳舉行萬聖節派對和狗狗領養日。平台到時會推出多項活動，邀請主人和毛孩扮鬼扮馬，當日「最鬼馬」、「最驚嚇」及「最可愛」的毛孩，會有精美禮品。場地特設主題打卡位，為大家提供即影即有服務。另外，獎賞計劃會員可捐出Lala積分，捐錢給浪浪之家。來往西九可享有寵物接送優惠。餐廳會推出期間限定的熱狗餐、9折消費優惠及指定飲品買一送一等，大家可一邊食一邊和狗狗玩，分分鐘可以為屋企加添成員呢。