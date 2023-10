馬修培利被爆自傳曾狂咒奇洛李維斯死　親解原因唔收貨　

《老友記》(Friends)美國男星馬修培利(Matthew Perry)日前浸熱水浴時溺斃,消息傳出後震驚荷里活。而有傳媒舊事重提大爆他的「往事」。

曾是當紅小生的他,在聲名最高的時候,曾與客串《老》的影壇巨星茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)發展過兩個月的短暫情緣,不過他因為自己與女方的地位懸殊,更認為兩人不夠匹配,讓自己感到沒有安全感,因此主動與對方提出分手。

不過近年甚少新聞的他幾年前卻因為出自傳而再度被關注,其中他在書中詛咒男星奇洛李維斯(Keanu Reeves)就最多人談論!他在自傳《Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing》中因攻擊奇洛而引來網民批評。在書中,馬修提到多年前合演電影《精裝小情人》(A Night in the Life of Jimmy Reardon)的已故男星里華馮力士(River Phoenix),他大讚里華的才華與為人,然而突然感慨反問:「點解好似里華馮力士、希夫烈格(Heath Ledger)咁有才華嘅演員都已離世,奇洛李維斯卻仲活着?」之後他於文中自爆多年前聽到舊拍檔Chris Farley猝死時激動到在《老》拍檔珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)的更衣室牆上一拳打出個大洞洩憤,並說了一句:「奇洛李維斯依然仲活喺度。」

當時馬修並未有解釋他與奇洛為何有深仇大恨,要詛咒他死亡。由於馬修的內容令各方反感,最後他要道歉平息,並解釋自己不是特別針對奇洛,只是想隨便提一個還在世、大家都熟知的人,但外界仍然不接受他的解釋,最後出版社把那幾段刪走。