馬修培利被爆自傳曾狂咒奇洛李維斯死　親解原因唔收貨　

《老友記》（Friends）美國男星馬修培利（Matthew Perry）日前浸熱水浴時溺斃，消息傳出後震驚荷里活。而有傳媒舊事重提大爆他的「往事」。

曾是當紅小生的他，在聲名最高的時候，曾與客串《老》的影壇巨星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）發展過兩個月的短暫情緣，不過他因為自己與女方的地位懸殊，更認為兩人不夠匹配，讓自己感到沒有安全感，因此主動與對方提出分手。

不過近年甚少新聞的他幾年前卻因為出自傳而再度被關注，其中他在書中詛咒男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）就最多人談論！他在自傳《Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing》中因攻擊奇洛而引來網民批評。在書中，馬修提到多年前合演電影《精裝小情人》（A Night in the Life of Jimmy Reardon）的已故男星里華馮力士（River Phoenix），他大讚里華的才華與為人，然而突然感慨反問：「點解好似里華馮力士、希夫烈格（Heath Ledger）咁有才華嘅演員都已離世，奇洛李維斯卻仲活着？」之後他於文中自爆多年前聽到舊拍檔Chris Farley猝死時激動到在《老》拍檔珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）的更衣室牆上一拳打出個大洞洩憤，並說了一句：「奇洛李維斯依然仲活喺度。」

當時馬修並未有解釋他與奇洛為何有深仇大恨，要詛咒他死亡。由於馬修的內容令各方反感，最後他要道歉平息，並解釋自己不是特別針對奇洛，只是想隨便提一個還在世、大家都熟知的人，但外界仍然不接受他的解釋，最後出版社把那幾段刪走。