迎接賽車熱！北上體驗飆速快感

國際汽車聯會世界場地越野車錦標賽（World RX）將於11月11至12日首次在香港上演煞科站，令賽車熱潮席捲全城。各位想投入其中，其實近近哋上深圳便可一展身手，事關區內有大大小小的賽車場，例如龍崗區有佔地22萬平方呎的卡丁車場，一舊水左右就玩到；羅湖區則有全深圳最長的室內瀝青賽道，涼住冷氣砌車後仲可唱K兼打Golf；另於光明區可玩泥地越野車，飛馳於山野之中，加上11月起全線口岸取消「黑碼」，即日來回玩樂更方便。

龍崗區︰同區最大 親子齊落場

燁斌勁速卡丁車賽車場位於龍崗區布吉甘坑，從福田口岸乘地鐵10號線至甘坑地鐵站B出口，步行8分鐘左右即可到達。全場佔地約22萬平方呎，屬同區最大卡丁車場，戶外賽道足有1,200米長，提供14個彎道，達到國際B級標準賽道要求，夠闊夠長之餘，又有大直路及U形彎道，挑戰車手加速與入彎技巧。最吸引是入場「砌車」毋須駕駛執照，身高135cm或以上就玩得，並特設兒童車讓小朋友玩；初學者要先學懂賽車技巧及安全守則，例如左煞車右畀油等，若有需要更可邀請專業教練提供一對一指導。

現場約有60多輛賽車，大部分採用200c.c.引擎，最高時速可達60km/h，經場內歐洲F1賽車計時系統計算，目前最快跑一圈紀錄為54秒多，一般人1~2分鐘也可完成，圈速會上載到個人微訊，完成後更可打印成績做紀念。特別一提是除了單人車，場地還提供雙人車，適合情侶或親子一齊玩。收費方面，平日低至95人民幣（約HK$103）便可體驗10分鐘，連賽車服及頭盔租用也只需120人民幣（約HK$129），相當抵玩。場地還提供用餐區及露營區，方便車手們聚腳休息。

羅湖區︰賽道最長 飛完車唱K

設於羅湖區的SGP卡丁車俱樂部，距地鐵14號線羅湖北站H出口只有9分鐘步程。室內佔地約5萬平方呎，擁有長300米、寬6.5米的賽道，為深圳最長的室內瀝青賽道，共14個彎涵蓋高速彎、組合彎及掉頭彎，考技術又講膽量。進入賽區前，新手要先看一段視頻了解基本操控及旗號含義等，之後職員會幫各位戴頭盔及賽車服，全套裝備均是定制兼達到賽級標準，着完不妨到場內打卡區拍照留念。專業一點的話，更可訂購GoPro視頻拍攝服務，以第一身記錄飛車時的第一身視覺，分外刺激。

場內的卡丁車均是電動，身高需要120cm或以上才可駕駛，每輛車均設有倒車按鈕供應急使用，加上場邊共有1,200條輪胎及600個注水護欄，藉此緩減衝擊力以保安全。單人收費138人民幣（約HK$148），每場賽事長約8分鐘，賽後可從大屏幕觀看個人成績，若單圈時間在27秒以內，有機會解鎖場內唯一的熱溶胎高性能賽車，助高手進一步提升圈速。車場另設有卡拉OK房、籃球機及高爾夫球區等，至於港式茶餐廳則提供奶茶、凍檸茶及咖喱魚蛋等小食。

光明區︰路線最難 攀山兼越嶺

深圳光明區東部虹橋公園於今年2月開幕，周邊多了不少新玩意，征途越野俱樂部是其中之一。它的位置較為偏遠，建議從深圳北站乘車過去，全程約41分鐘。它主打全地形越野車，速度雖然不及卡丁車，但場地路線崎嶇不平，沿路依山而建，別具探險樂趣。為確保安全，玩家需付20人民幣（約HK$22）租借全套安全裝備，包括騎行服、頭盔、手套、護膝及護臂，之後由教練帶到訓練場練習，當熟悉各種地形後便可出發，全程會有2至3個教練護航，不用擔心走錯路。

全程10公里的路線分為兩種難度，完成時長各約30分鐘，有上山爬坡及下山陡降部分，也會穿越荔枝林、泥潭、櫻花園及獨木橋等各種障礙物，部分位置還有水坑及泥地，需涉水而行極具挑戰性。值得一提，玩時要有濕身弄污衣服的心理準備，所以場地特別準備了雨衣及防水鞋套，也建議大家帶多一套衣服替換。收費方面，單人138人民幣（約HK$147），可以1人或2人一車，若夠10人更可包場玩足1小時。場內另有真人CS射擊體驗，可連越野車以套票形式購買，足夠玩上大半天。