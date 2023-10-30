麥明詩公開認愛盛勁為　有打算結婚生B

「十優港姐」麥明詩（Louisa）和林德信今日（30日）出席瑜伽活動，即場玩瑜伽，身穿瑜伽服的她身材Fit爆外，心情亦大靚。談及和機師男友盛勁為到沖繩旅行時，她笑言：「係緋聞男友。」但當問到如何稱呼對方時，她首度確認對方身份謂：「BB囉。」隨即知自己講多了又謂：「講笑。（幾時開始叫佢做BB？）刪咗佢，我同佢識咗好多年，未入行時已認識。」不過又甜蜜謂因疫情關係，在機緣巧合下令雙方更多時間相處而變得更熟落。問到是否拍了3年拖？她又說並非疫情時就開始，又指自己是循序漸進的人：「所以循序漸進嘅階段好難清楚界定，同埋我哋啲次序亂晒，都係疫情嗰段時間開始，佢喺香港時間比較多，詳情你可以問番佢，我怕佢唔係咁諗。」

問現階段是否好開心？她直認開心，過去2、3年少出席公開場合，令自己多些空間及少些壓力下建立感情基礎，亦承認有結婚：「我年紀都唔細，都會諗過呢個問題，都會傾嘅，（男友求婚未？）呢個唔係重點，大家有共識朝住一個方向，但未有實際時間表。」她亦指男友已融入家中，男友和父母是網友，又指母親最希望她開心，另一半孝順，家庭相處融洽，其他事不介意。她又謂雖然沒有限定年紀結婚，但考慮到較年輕生育，身體會較快復原，所以都會考慮結婚問題，又說自己有兄長，而男友有4兄弟姊妹，所以可作參考，加上政府鼓勵生育計劃：「我會努力搵多啲錢，諗住加埋都8萬蚊，我哋兩個都做嘢，所以要搵人幫手照顧，我諗搵阿媽係最適合，因為佢都係做開兒童教育嘅事。」

至於和她與馮允謙拍甜蜜MV，男友可有呷醋？又說要傳媒問男友，自己就沒有過問，但在工作上自己擁有大自由度：「呢樣亦係我最珍惜嘅，因為工作上時間好長，亦都會試好多嘢，做番我專業嘅事外，間中亦都有啲活動畀我享受拍攝嘅喜樂，其實我覺得兩個相處，唔係要改變對方，而係畀對方做到最真實嘅自己。」

林德信自嘲年紀大

林德信獲麥明詩更讚他聲音令人聽得舒服時，他表示疫情過後，其瑜伽班學生人數回升，不過瑜伽學生並非全是女生，也有健碩男，但柔軟度卻不及80歲的婆婆：「大隻佬最初好多動作都做唔到嗌救命，但隔離80歲婆婆仲動作自如。」現年38歲的亦認年紀大，很多瑜伽高難度動作也做不到：「好似以前拍廣告時，嗰個雙手撐地身體凌空平衡嘅高難動作，依家可能要練一個鐘先做到，同埋自己都成身痛。」

Alex指祖母是瑜伽教練，小時候也看到爸爸林子祥做倒立動作，至於繼母葉蒨文曾有跟他上堂，但只學了半小時覺得太辛苦就走人。他又謂學習瑜伽，除了是小時候耳濡目染外，在三藩市讀大學時失戀，便跟母親參加新年倒數瑜伽班，結果上堂後就覺得心情變好，自始愛上瑜伽。問到女友有否一起做瑜伽？他表示間中都有，只是最近他多去打網球和籃球。