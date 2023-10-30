浪漫台灣48小時︱蔡景行孖34E妤妤約會：估唔到台灣女仔咁開放

無綫J2節目《浪漫台灣48小時》熱播中，由施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）代表香港男生，在台體驗與當地女生約會，20集邀來8位不同職業的台灣女孩子亮相，當中包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅及登山網紅，甚至直播成人台女優等等。

最新一集行仔將約會「普渡女神」妤妤，二人相約於台南一間木系日式咖啡廳見面，等待期間行仔表現忐忑，當妤妤出現一刻，他露出極驚訝的表情，毫不掩飾被妤妤心口開窿的性感上衣嚇了一大跳，能夠與上圍34E的妤妤約會，他尷尬表示︰「估唔到台灣女仔衣着咁開放。我個人比較驚大（胸），好有壓迫感。唔知道導演係對我好，定係想見到我尷尬嘅反應，所以專係安排啲性感女嘉賓畀我。」妤妤本身從事品牌行銷工作，同時亦經營自家社群媒體，走吃貨網紅路線，故行程中二人都以吃及打卡為主，行仔則打趣不枉此行，除了試到台南美食，還從妤妤身上學曉經營網頁秘訣，增加自己網頁流量。

至於Arthur則負責約會貌似秦沛囡囡姜麗文的健身教練Karen。二人相約於宜蘭的體驗農場，而女方對Arthur的印象似乎還不錯︰「在餵小動物的時候，因為我的頭髮比較長，然後他有幫我把頭髮往後撥，覺得很貼心。」玩遊戲時Karen自揭教練身份，輕鬆將Arthur抱轉圈。Arthur事後笑言︰「原來嗰種感覺好開心，睇落搵個健身教練做女朋友都幾好。」參觀懷舊餐廳時，Arthur為Karen找到心儀的香煙糖，成功加分兼拖手。