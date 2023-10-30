「最靚女主播」丘靜雯披Deep V嫁衣　婚禮咀不停

被喻為「最靚女主播」的丘靜雯（Nicole）昨日結婚，一對新人選址西貢一間酒店擺酒，一對新人換上婚紗禮服步入禮堂，穿上白色Deep V貼身婚紗的Nicole晒弗爆身材，並於律師及一眾親友見證下簽字成婚，二人更應要求咀不停，娶得美人歸的新郎哥心情興奮，即使於教堂門外被兄弟拋起，仍然笑到四萬咁口。

Nicole大晒愛的宣言：「首先要多謝我嘅父母。我屋企係普通基層家庭，要湊大2個女，依家湊緊第3個仔，真係唔容易，多謝爸爸辛苦賺錢養家。好多人覺得我個人好Tough，天跌落嚟當被冚，其實呢種咁硬淨嘅性格，我覺得係黎自我媽媽。不過我同媽媽一樣，仲有個樣，生到餅印咁盡得真傳。

亦都要多謝楓楓父母，生到個仔咁英俊瀟灑，溫柔體貼。好多時，楓楓仲細心過我，反而我係粗枝大葉個個，楓咁識得照顧人，一定係父母教導有方。我個人其實比較慢熱怕醜，人多聚會我會唔出聲，但其實我係好中意呢啲熱鬧嘅氣氛。次次去盧家食飯，一大班親戚，十幾二十人，大家都好歡迎我，我每次都覺得好開心。我諗，楓楓係咁充滿愛嘅環境長大，佢都覺得自己幸福。

另外我好感恩我有一個妹妹，我覺得佢可能係世上最了解我嘅人，好多時唔需要講太多，佢就會知道我想表達啲咩，內心諗緊乜。仲有我細佬，雖然年紀上我哋似母子多啲，我哋平時成日打打鬧鬧，一齊打機，互鬧大家係豬隊友。我一直以為係我陪佢玩，氹細路。點知上年，我搬左出嚟同楓住，我屋企人都唔知，第一日我喺巴士喊到豬頭咁，因為我唔捨得希希。我知過多2年你唔會想Show我，但我唔會放棄纏住你。」