與岩布仙尼隔空通話　陳芷菁再講意大利文：Come sta?

意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼（Massimo Ambrosini）獲「包點先生」之邀，聯同「香港首席美少女」冼迪琦（小迪）於11月2日現身中環街市，出席品牌15周年慶典活動。岩布仙尼再度襲港的消息傳出後，引來各大社交平瘋狂洗板，不少球迷留言屆時會請假追星，品牌則邀來陳淽菁（原名：陳芷菁）先與岩布仙尼越洋視像通話，讓一眾網友及球迷先睹為快，望「片」止渴！

跟2004年無綫台慶晚宴一樣，陳淽菁用意大利文「Come sta?」跟岩布仙尼打招呼，並替香港市民轉達對岩布仙尼的期待，令他樂不可支。身在米蘭豪宅的他，即熱情跟香港市民熱情問好，以「My Friend」稱呼大家，又表示很高興可以再次來到香港。淽菁則透露：「當年台慶嘅其中一個Surprise成為咗港人嘅集體回憶，好開心可以再同岩布仙尼越洋連線。好記得當年佢唱出『Happy Birthday To Me』，印象難忘，事後我都翻睇過無數次！」然而11月2日沚菁因有工作，未能親身到場支持，但亦預祝岩布仙尼有個開心愉快的香港之旅。

被網友譽為「首席港產美少女」的小迪，現為台灣職業棒球隊啦啦隊練習生。對於今次獲邀返港出席活動，她呼籲粉絲到時記得去接機：「收到唔少粉絲私訊表示會嚟支持，如果大家現身機場嘅話，可能我會提早派福利呢！」