國產新平板　機身紙咁薄？

平板經常帶出街用，所以輕薄好重要。HUAWEI近期頻頻推出新產品，全新MatePad 11 PaperMatte平板就只有7.2mm厚、480g重，幾乎紙咁薄仲採用了微弧中框設計，連握感都唔錯！講到紙，它的11吋全面屏具有彩色繪本模式，可還原書本原彩，並獲得德國TÜV Rheinland無反射認證及低藍光認證，睇芒如睇書咁舒適，無咁易壞眼！其他配置包括Qualcomm Snapdragon 870處理器、8GB RAM、128GB ROM、13MP廣角鏡頭、8MP前置鏡頭等，同時四喇叭環繞系統支援HUAWEI Histen 8.0技術，懂得自動識別播放內容而選擇適當音效。電池有7,250mAh，滿電下可連續播片12小時，備用時間更長達22天。

同場加映：平板好聲音

輕薄平板同期仲有部HONOR Pad X9 LTE，厚度更薄只有6.9mm、重495g，內置11.5吋全面屏，屏幕佔比達86%，更新率120Hz，前四後二的六喇叭組合可輸出360°音效，帶來來電影感環迴立體聲。其他配置包括Snapdragram 685 4G處理器、7GB RAM、128GB ROM及7,250mAh電池。即日至10月31日購買，可獲贈專用藍牙智慧鍵盤乙個。