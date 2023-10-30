馬浚偉個唱細訴香港故事　為效果觀眾席縮減一半

馬浚偉將於11月10-12、17-19日於新蒲崗「東華三院東蒲胡李名靜體育館」演出6場「馬浚偉《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會2023」，今次的演出有別傳統演唱會，是一個近距離的沉浸式、融合藝術作品與演唱會的突破演出，無論在視覺、聽覺效果上，都花盡心思，馬浚偉希望每位觀眾欣賞完這個作品，帶幸福回家。

距離演出僅餘10天，大家期待已久的舞台設計及歌單終於率先曝光！舞台設計可見充滿心思，簡約藝術風，加上不同配置，呈現出立體感。而舞台中央的一棵樹，陪伴着馬浚偉在演出中經歷四季轉變。舞台後有巨型屏幕，演唱每首歌曲的同時，屏幕上也會呈現不同的藝術作品，背後都有着陪伴我們成長的香港故事，如：飛機飛越九龍城及舊香港的畫、色彩絢麗的七彩LED霓紅光管、富中國特色的書法及畫作等。

馬浚偉透露：「舞台仲有一個特點，除了美觀，亦會依傳統劇場的標準搭建，台面是斜向觀眾的。所以在台上工作或走佬也會有一定困難及危險性，但出來的效果會很好。」而原本場館是可設置一千座位，為求讓每位觀眾都能舒適及清楚地欣賞演出，也不計較成本將座位縮減至五百，並重新將座位擺放，盡可能讓大部分座位都面向舞台的正面位置，可以在最佳角度欣賞演出。

至於歌單，都是觀眾耳熟能詳的跨時代經典金曲，亦配合主題《幸福 · 春夏秋冬》，讓觀眾感受四季轉變，也會讓觀眾帶幸福感離開。當中包括張國榮的《春夏秋冬》、齊秦的《大約在冬季》、陳慧嫻的《秋色》、葉蒨文的《秋來秋去》、羅文的《紅棉》，以及新一代歌手張天賦、洪嘉豪的《聖誕很忙》等全數曝光。