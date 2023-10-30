余香凝生完仍肚凸凸　揀金馬獎戰衣頭都痕

藝人余香凝（Jennifer）今晚（30日）現身電影首映，她透露最近先後參與加拿大滿地可及東京國際電影節返港，並在兩地重遇已移民的電影人，因此相當開心，稍後她便到台灣宣傳電影及出席金馬獎。

有份提名金馬影后的她坦言仍未選好戰衣：「依家唔係我揀衫，係衫揀我。（生完BB仲未收身？）我能力做到嘅有限，因為我係開刀生，所以唔可以做運動同紮肚，所以我都唔知點，訂造係最後一步，其實我手腳還好，只係個肚，所以唔可以着得太貼身。（老公會唔會陪你去？）唔會，因為屋企有個新成員，佢要做奶爸。」另外，Jennifer稱之前在東京跟不少華人導演見面，如果有好機會，而劇本又合適的話，不抗拒到外地發展。

同片的林保怡與梁雍婷亦有現身，2人有份角逐今屆金馬獎「最佳男配角」及「最佳女配角」，講到入圍感受，保怡稱有提名已當獲獎，又指朋友與粉絲比他更開心，問他如何慶祝？他笑言：「我依家好深閨，除咗做家務，冇慶祝，宣布入圍當日我都係做緊家務，公司同事仲緊張過我，一出咗提名結果，我即時收到好多短訊，見到佢哋開心，都令我好開心。（到時會唔會出席金馬獎？）未知，睇到時工作安排。」保怡自言今次為角色而增磅，由於時間緊迫只增加了6公斤，拍攝時需要加裝肚腩演出。

梁雍婷對於自己有份入圍，歸功於拍檔林保怡：「因為好靠同對手互動，冇是但一個人都唔可以。」她表示會出席頒獎禮，但仍為戰衣而苦惱，問到是否有信心獲獎？她坦言：「冇信心，因為太遙遠，我當係參加一個盛會。」保怡聞言叫她要對自己有信心，雍婷即時改口：「有信心！」