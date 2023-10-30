Chotika Jantapoon波光四射　泰迷人

男人見到迷人索女嘅時候會有咩反應呢？肯定會神魂顛倒、情迷意亂，甚至會有股衝動湧起，而呢位嚟自泰國嘅索女Chotika Jantapoon，唔知有冇令你產生嗒糖嘅感覺呢？

天生麗質

能夠令男士面紅耳赤、心跳加速，甚至情不自禁流晒口水嘅囡囡，基本條件一定要係樣靚身材正，進階要求則係要着得性感，否則就算身材猛料，都好難令男士睇到唔眨眼，而呢位出生於泰國清萊嘅模特兒，兼迷倒一眾網民嘅性感網紅Chotika Jantapoon，絕對係其中一位高質索女。

可能挑剔嘅男士見到佢喺社交平台所分享嘅寫真相時，會因為佢外形太完美及五官太精致，加埋一對令人眼前一亮嘅白滑雙峰，就會覺得佢肯定係有修圖啦，唔係邊會有咁高質素吖！事實上，Chotika坦言經常收到呢類留言，縱然佢每次都感到唔開心，但係佢亦唔想欺騙大家，因此便大方坦承唔少寫真相都係用咗濾鏡拍攝，但同時堅稱自己真人同上鏡並唔係相差好遠，絕對係天生麗質咁話！

攝影師力讚

然而Chotika並唔係吹水，事實上，有唔少同佢合作過嘅攝影師都力讚，阿妹確係樣靚又身材火辣，索到嘭嘭聲，加埋甜美嘅笑容，實在都令人有心動嘅感覺。

不過，可能有人會覺得呢班攝影師對阿妹嘅稱讚有造假之嫌，為此Chotika就Po出自己中學時代嘅學生照，證明佢個樣並冇後天加工，結果呢次卻引嚟一眾女網民留言，其中有人就話呢個世界真係唔公平，大家都係女人，點解佢天生咁靚女，證明現實就係如此殘酷！另外，雖然唔知Chotika嘅真實年齡係幾多歲，只知道佢早喺2015年已經投身模特兒界，並以時裝模特兒身份潮流雜誌拍攝寫真，而喺2020年先至開始營運社交網，更憑住性感亮麗嘅外形，令人氣不斷攀升。

樣靚身材正嘅Chotika Jantapoon，雖然佢所影嘅寫真性感度滿滿，但始終謹守住性感嘅底線，亦因此每次睇佢嘅寫真時，總會令人有種心癢難耐嘅感覺。

Profile

出生地：泰國清萊

身高：165cm

三圍：34E-24-35