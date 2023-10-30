網紅Ashley爆與鍾培生有感情轇轕　稱未收到賠償揚言直播割脈

「富三代」鍾培生感情生活豐富，早前有直播網紅Ashley爆料，稱與鍾培生有感情轇轕，自言被對方暗戀及纏擾12年，當時鍾培生回覆指：「我去咗報案，我見都未見過佢，你都好慘。」

事隔多月後，昨日（29日）Ashley再發文炮轟鍾培生，揚言：「收唔到鍾培生賠償嘅錢，將於社交網直播即場割脈。」令到網民都好擔心。她更發文斥鍾培生是「廢柴」，又指對方只會逃避問題：「8年嚟，次次都係搞啲問題出黎，之後一聲唔出走人，包括搞到我鬼剃頭，垃圾，而且我鬼剃頭都未知錯，見到我有兩碗飯食，又走黎各種阻礙我生存！」

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626