網紅Ashley爆與鍾培生有感情轇轕 稱未收到賠償揚言直播割脈
2023年10月30日 23:31
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「富三代」鍾培生感情生活豐富，早前有直播網紅Ashley爆料，稱與鍾培生有感情轇轕，自言被對方暗戀及纏擾12年，當時鍾培生回覆指：「我去咗報案，我見都未見過佢，你都好慘。」
事隔多月後，昨日（29日）Ashley再發文炮轟鍾培生，揚言：「收唔到鍾培生賠償嘅錢，將於社交網直播即場割脈。」令到網民都好擔心。她更發文斥鍾培生是「廢柴」，又指對方只會逃避問題：「8年嚟，次次都係搞啲問題出黎，之後一聲唔出走人，包括搞到我鬼剃頭，垃圾，而且我鬼剃頭都未知錯，見到我有兩碗飯食，又走黎各種阻礙我生存！」
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