星玄︱佘詩曼回鄉祭祖　群情洶湧狂粉攬實唔放

今日係10月31日，係農曆九月十七，宜會友、出行、祭祀，最旺生肖係兔，屬兔嘅你事業上容易搵到突破點，收入與日俱增。視后佘詩曼就係屬兔，啱啱就返咗鄉下中山祭祖，鄉民仲掛上「熱烈歡迎佘詩曼小姐回鄉」大型橫額，就連小朋友見到佢，都攬實佢唔放手，場面勁墟冚。早排佢終於完成劇集《家族榮耀之繼承者》馬來西亞外景拍攝，雖然拍攝期間不幸患上流感，病到七彩仲要趕工，真係勁專業，好彩當地粉絲為佢送上煙花打氣，佢開心到手舞足蹈，證明狀態即刻返嚟，而馬來西亞拍攝部分煞科，阿佘即刻飛返香港，同姚樂怡慶生，仲話好難得「七魔女」終於合體，不過阿佘事業上要突破，就唔好太搏命捱壞身體啦。

今日幸運星係射手座，笑多啲唔會蝕底，幸運之神會陪伴左右。阿Sa蔡卓妍就係射手座，雖然阿Sa前排同，富三代石恆聰分手，經常同家人出遊散心，又同好友曾樂肜食韓燒，見到佢笑容滿面，似乎逐漸走出分手陰霾，而佢依家就同阿嬌鍾欣潼，籌備緊Twins香港演唱會，唔單止已經拍完演唱會海報，新歌亦都錄緊，不過無論點都好，粉絲都一定會撐你，記住笑多啲就會有好運降臨。