【是日通勝】

農曆九月十七

癸卯年 壬戌月 壬戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：會友、出行、祭祀

忌：開渠、行喪、動土

幸運方向：坐南向北

幸運數字：20、28、41

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：世事變幻莫測，沒必要為一時失意而氣餒。

金牛座：得財全不費工夫，但大前提是要認真工作。

雙子座：工作順利，即使遇上麻煩，仍能從容面對。

巨蟹座：財運好到極，但美中不足，因愛情運欠佳！

獅子座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

處女座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

天秤座：事業運差，溝通問題影響大局，務必正視。

天蠍座：生活遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

人馬座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

山羊座：愛情運極好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

水瓶座：三心兩意沒好處，重要事情最好優先處理。

雙魚座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）龍 心情差

鼠：宜積極改善人際關係，事業才會好轉。

牛：財運下滑，收入欠佳，內心有挫敗感。

虎：事業運強，易獲貴人提攜，前途光明。

兔：事業上易找到突破點，收入與日俱增。

龍：是日沖煞，心情煩躁，做事力不從心。

蛇：有伴侶者易鑽牛角尖，婚姻出現裂痕。

馬：吉星高照，貴人助力強，生活冇煩惱。

羊：壓力大，易心神不寧，宜向別人求助。

猴：腦筋轉數快，無論做甚麼都事半功倍！

雞：情緒易失控，有可能與別人爆發衝突。

狗：頭腦靈活，反應靈敏，工作得心應手。

豬：桃花運上升，單身者易遇到不錯對象。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

水主智

五行之金木水火土中，本人相信最聰明睿智者，非水莫屬。

古人中以老子對水之觀察最深，觀水而悟道。水是流動的，遇熱化為蒸氣，在天上為雲，雲的形態更是千變萬化，浮游於空中，遇冷而下降為雨，滋潤萬物而生長，沒有動植物可以缺水而生，故水是生命之源也。

水遇冷而結成冰，平常未結冰時是捉不着的，水必從手指隙流去，但成冰時則可以拿得起。

水的形態也可隨着盛裝的器皿而變化，放入圓的器皿時則為圓，盛裝的器皿是方，便會成為方形，所以，屬水命的人最靈活，適應環境力也強。

其他的物體可以將其斬開，但水卻不能斬為兩段，正是抽刀斷水水不斷。水於正常時是柔順的，但當水發怒時、決堤時、山洪暴發時、河水氾濫時，也可將任何物體摧毀，故水命之人，若失卻理智也是很可怕的。

在風水上有句明言：「山管人丁水管財」，何以水為財呢？有水的地方可以畜池養魚、培養水產生物之類，也可以灌溉蔬果，有了收成自然可以生財了。河道可以運輸，利於商業，水亦為道路運輸，道路四通八達，貨物便可以流通，對經貿幫助自然大，故水便為財了。