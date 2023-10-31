最索女鬼召集！高Ling女版Saw未算最似　AV天后波地神還原

今日10月31日萬聖節，唔少人都會Cosplay扮鬼應節，其實過往都有好多經典索爆女鬼造型，要幾「胸猛」有幾「胸猛」，真係令人又驚又喜！

高海寧

講到最神還原嘅一定係高海寧（高Ling）！高Ling一直因為顴骨高加上面尖尖，被網民笑似《恐懼鬥室》嘅SAW，點知有年佢拍主題樂園鬼屋宣傳片，真係做番SAW，化上白面妝及顴骨嘅紅色圈圈圖案，簡直係女版SAW，加上佢以俏護士Look上陣，搞到一班網民又愛又恨。

李元玲 陳婉衡 張沛樂

除咗高海寧之外，其實仲有好多咪神都係萬聖節常客，每年都有新造型，好似馬來西亞代表嘅李元玲，就扮過鬼護士及小魔怪，其中女魔頭Look直接中門大開騷紅Bra，谷盡圓渾兩球，超有睇頭。香港方面，咪神張沛樂（沙律）同樣扮過女惡魔，貼身漁網衫令胸形盡現，去年佢就扮過《SPY×FAMILY》嘅女主角約兒，同樣吸睛。至於36E波神陳婉衡同樣年年都有新意思，曾經扮過詭修女、貓女郎等，今年仲孖住簡淑兒扮公主，不過佢最突出嘅造型係於電玩活動入面，扮爆乳「小丑女」，比萬聖節正式造型更加出位！

馮盈盈 麥明詩

昔日嘅J2節目《#後生仔傾吓偈》，每年一到萬聖節都會開P，一班「後生仔」都會落力扮鬼，不過最落力都係兩位主持，其中馮盈盈扮過吸血鬼及《101斑點狗》嘅「庫伊拉」，但都唔及麥明詩搶鏡，佢以阿拉丁嘅「茉莉公主」造型上陣，露出小蠻腰兼低胸騷線頭，但就因為太性感，被主持之一嘅陸浩明笑似中東情趣內衣。

陳自瑤 方媛

萬聖節唔係後生女專利，一班人妻一樣可以做隻索鬼，好似陳自瑤（Yoyo）就試過扮黑化女僕，一身透紗喱士裙示人，加埋漁網黑絲，真係引死人！而天王嫂方媛亦同樣愛Cosplay，婚後曾撇甩郭富城，扮美少女戰士，之後兩公婆再合體扮《美女與野獸》，不過網民就話城城太靚仔，唔多似野獸！

郭珮文

今年都有新力軍加入，出爐港姐「大騎樓」郭珮文分別扮「羅拉」及電玩神作《Final Fantasy VII Remake》中嘅女主角Tifa，但其實上年佢未入行前仲精彩，扮演動漫《鋼之鍊金術師》中的人造人拉斯特，擁有巨胸嘅佢輕鬆還原原作角色嘅葫蘆身形，上圍幾乎跌出嚟，入型入格。

禰豆子

但要數最受歡迎嘅角色，絕對非動漫《鬼滅之刃》嘅禰豆子莫屬，各地女星都曾經扮過，包括孫慧雪、衛詩雅及何依婷，就連日本AV天后三上悠亞都扮過，仲幾乎露底走光，挑戰尺度！除咗禰豆子，三上悠亞仲扮埋同作嘅戀柱，巨胸身材簡直100%跟足原作，無人能及！