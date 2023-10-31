娛圈單打︱剷青紮胸都唔掂　急晒恩愛救收視

由恩愛夫妻陳豪、陳茵媺（Aimee）主演的台慶劇《羅密歐與祝英台》，播出前備受期待，播出後毀譽參半，皆因劇情劍走偏鋒，並非一般師奶劇，好多觀眾大喊睇唔明。儘管首周收視突破20點，有個好開始，但後勁能否保持，似乎不太樂觀。

陳豪北上開工拍劇，宣傳重任落在Aimee身上。她日前率領劇組演員參加遊戲節目《思家大戰》，不惜語出驚人炒熱氣氛，直認唔止日日都同老公錫錫，仲晚晚都有閨房樂，一年做足365次，連李思捷都招架不住。Aimee又在另一場合自爆，仔女睇劇見到爸媽親熱便會激動大叫，好不溫馨。

Aimee狂賣恩愛，究竟救唔救到收視呢？無可否認，她在劇中非常破格，剷青紮胸反串上陣，有型有款。但這身突破造型，同時將其優點徹底埋沒，可謂暴殄天物。單是玲瓏浮凸的好身材被掩蓋，便已是罪大惡極。

再講，Aimee是個甜姐兒，笑容甜，樣貌甜，性格甜，劇中卻完全相反，不苟言笑，無法凸顯優勢。連寶貝仔女都話，見到媽咪在劇中一臉嚴肅便感到驚驚。觀眾初時覺得有新鮮感，但睇耐咗，亦不禁替Aimee的反串造型感到可惜。

這不禁令人想起，10年前舊作《單戀雙城》。呢套陳年舊劇由Aimee和陳展鵬主演，雖然走不出鬥氣冤家變情侶的套路，但勝在將她甜到漏的優點表露無遺，不少觀眾至今仍認定她與煎Pang是最佳拍檔。所以話啫，橋唔怕舊，最緊要受。今次復出未如人意，不如下次再同煎Pang合作啦！