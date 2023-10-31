打者愛也？韋羅莎奉旨「打仔」大感心痛

由爾冬陞監製的新片《年少日記》於「第60屆金馬獎」共獲得「最佳劇情長片」，以及「最佳男配角」等5項提名。戲中扮演人母的韋羅莎與兩小演員有多場對手戲，令剛為人母的她感受甚深。談到今次演出，她表示對「母愛」既親切又陌生：「呢個古仔好殘酷，喺屋企根本就冇愛嘅存在，接到呢個角色嘅時候，我本身已成為母親，喺戲內要我演媽媽呢個角色令我好心痛，我從來冇試過打罵小朋友，拍攝時好唔捨得『打仔』。」

兩位小演員黃梓樂及何珀廉今次扮演一對兄弟，二人被讚「好戲」，且於戲中不時展喊功。何珀廉表示：「我喺角色係位比較冷酷嘅小朋友，同我本身嘅性格相反，想喊又唔可以大喊，想表現出好傷心但表情又唔可以太明顯，其中一場戲需要我一roll機即刻喊，所以好難忘。」

近日團隊不斷四出為優先場謝票，導演卓亦謙與盧鎮業（小野）等，每場放映後都現身回答觀眾問題，又與觀眾逐一合照。黃梓樂見觀眾被感動，主動趨前「free hug」，逗得戲迷們又喊又笑﹗該片更於過去幾天在今屆東京國際電影節的「亞洲電影巡迴放映」單元中放映，觀眾反應熱烈，恍如為台前幕後打了支強心針。