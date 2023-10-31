炎明熹性感露臍認欣賞保錡　拍拖仲要等等

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）昨日（30日）以露臍裝造型，出席歌唱學校十周年演唱會，同場有《聲夢傳奇2》總冠軍任暟晴和女團XiX，Gigi以此性感造型現身原來是因她不需要上台唱歌，只負責宣布得獎者及領取「最傑出學員」獎有關，她說：「我食咗好多嘢，之前臨嚟場館時仲食咗冬蔭功金邊粉，不過縮肚就冇肚腩，唔縮肚皮就會拋出嚟，要用丹田力縮肚，好似跳肚皮舞咁，但係如果唱歌就唔好全程Hold住肚皮，咁就唔會着呢件衫。」她又說出席唱歌學校活動，令她回憶未入行前參加唱歌比賽的情景，雖然她會面露笑容，但其實會戥參加歌唱比賽的學員緊張，她又謂：「因為我參加比賽時都會好緊張。」

談到ViuTV藝人吳保錡在記者會上與Gigi合照後，被網民翻舊帳責罵他曾寸嘴謂「不識炎明熹是誰」，只知道Gigi姐黃淑儀，但現合照後又補鑊認自己有眼不識泰山，Gigi聞言笑言：「我係泰山？我好宏偉！今晚着咗6吋高跟鞋，好高。」對於曾被保錡睇小，她表示不會介意，入行後一直抱順其自然心態，亦為認識到很多新朋友而開心，保錡是其中一位。她亦戥保錡被網民狂寸而慘，希望保錡和她一樣有順其自然的心態，明白作為公眾人物定有人鍾意及不鍾意，相信保錡很堅強及亦有順其自然心態。

她又指和保錡見面時互相欣賞對方：「原來佢都有留意我嘅作品，希望我唱多啲好歌畀大家聽，我都話欣賞佢唱歌，同埋佢非常幽默，我同佢講想學佢嘅幽默，所以想拜佢為師。」

問到保錡是否她心儀的男友類型？她說：「相信緣分嚟到係擋唔住嘅，我覺得自己喺感情上要再等一段時間。」問她若在買樓或有男友中二揀其一？她覺得難揀，但會先選擇買樓，再沉澱好心情才做其他事。此外，問她會否出席11月2日的「叱咤頒獎典禮」記者會？她表示今年一定不會遲到：「去年因為讀中學先遲到，今年嗰日唔使上堂，我已經揀好了一套牛仔外套服裝。」她在台上領獎時相當感觸，多謝唱歌老師給她安全感，又可分享人生經歷，她眼濕濕謂：「好怕自己喊，不過自己帶定紙巾喺身。」說畢忍不住和老師齊在台上流淚。

任暟晴學業為重

《聲夢傳奇2》總冠軍任暟晴現為中六學生，她最近忙交論文及明年選讀大學事宜，但選科方面則不願透露：「其實所有大學都會試申請，自己心儀港大或中大。」談及她和師姐炎明熹（Gigi）同屬冠軍陣容，可是其發展似乎較Gigi落後，她就覺得正常：「呢啲冇得比較，佢比我早發展，我又遲佢一屆參加歌唱比賽，我讀中六，佢已經讀大學，我清楚呢個過程，學業為重係我嘅意願。」

她又說暫未簽無綫的唱片公司，目前只是合約無綫藝人身份，雖然有點心急簽唱片公司，但抱順其自然心態，她需要時間想清楚路向。會否考慮無綫以外的唱片公司？她則謂未有此想法。

女團XiX難忘被Eric Kwok教訓經歷

女團XiX獲鄧建明與康子妮現身支持，5位女團成員跟學校唱歌老師合唱慢歌外，亦會跳唱快歌，問到是否出色的學生？她們異口同聲表示：「希望係啦！（可試過被老師鬧？）佢哋要求高啫，係教。」問到經理人Eric Kwok可會更惡？她們又賣口乖，指Eric只是嚴厲：「有話過我哋唔記得帶衫，佢話做呢行要有責任感，咁我哋係有錯先話我哋啫，唔係惡，亦唔係大聲鬧，佢好有耐性咁教我哋。」

問到最難忘一次被Eric教訓的經歷？5位成員又謂：「用Message話咗我哋幾日囉，我哋講咗幾日Sorry，佢唔係煩嘅。」不過又指Eric獎罰分明，最記得有次拍完MV後有獎賞，他送上一大盤肉作慰勞，成員Vici自爆：「我見到咁大盤肉，真係開心到喊咗出嚟，因為我好鍾意食嘢。」